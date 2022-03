¿Dos millones de conejos en el valle de Moncalvillo (La Rioja)?

Agricultores de la zona de Moncalvillo le piden a la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja que adopte todas las medidas a su alcance para acabar con la plaga de conejos que está destrozando sus cultivos de cereal, árboles frutales y viñedos. Según sus cálculos, puede haber en Moncalvillo unos 2 millones de conejos híbridos, no autóctonos.

Este grupo de agricultores ha presentado 250 denuncias por ataques de conejo en unas 1.000 parcelas y 2.000 fanegas de tierra. Una situación que arrastran desde hace 14 años, pero que se ha recrudecido en el último año.

Según explica Iván Sotés, uno de los afectados en Entrena, las actuales medidas son insuficientes, por lo que reclaman diversas medidas situar a todos los municipios de la zona en Código Rojo para poder cazar siempre los conejos, una castración química que les deje estériles o introducir especies depredadoras. "Hablamos de un conejo que no es autóctono, que apareció hace 14 años y ha provocado una auténtica plaga que no es como la anterior. Lo devora todo, se reproduce con facilidad y recorre grandes distancias. Podemos decir que en la zona de Moncalvillo tenemos dos millones de conejos, pero si se cazan 6.000 0 7.000 conejos, no hacemos nada con eso".

Sotés ha propuesto una repoblación de las especies depredadoras del conejo, como el zorro, el gato montés y alguna comadreja, que “cazan por la noche, recorren las distancias que sean necesarias y entran en núcleos urbanos”.

Este agricultor ha señalado que “bichear”, práctica que consiste en salir a cazar con hurón y escopeta, “es insuficiente, porque tienes que depender de terceras personas, la mayoría jubiladas, que lo hacen por ‘hobby’ y no puedes obligarles a que vengan todos los días ni tienen recursos para ello”.

Audio

Por otra parte, Ricardo Rodríguez, un agricultor también de Entrena, ha apuntado que siembra 120 hectáreas de cereal, de la que tiene 100 dañadas, y lleva “cuatro o cinco años con unos daños muy altos por los conejos, protestando y nadie da ninguna solución”.

Agricultores que, en definitiva, reclaman soluciones y que políticos y técnicos de medio ambiente "dejen de pasarse la pelota".