La ola de calor no da tregua a los riojanos

Hace mucho calor y las temperaturas van a seguir subiendo durante la semana, esta mañana lo hemos podido comprobar. Nos hemos acercado hasta el Espolón de Logroño y ya se notaba que el calor empezaba a apretar.

Gente apresurándose para acabar los recados y poder refugiarse del calor e ir a la piscina y quienes se han animado a dar un paseo, se refugiaban a la sombra de los árboles o se refrescaban en las fuentes. Esta noche se han registrado temperaturas muy elevadas y descansar no ha sido tarea fácil.

Hemos hablado con Ramón que huyendo de este calor, se resguardaba a la sombra en un banco. Nos ha contado que estos días soporta el calor “como puede”“si puedo a la sombra, procuro no salir por la tarde e intento mantener la casa fresca”

Y como en todo, también hay a quienes este calor no les afecta tanto, y que incluso les gusta, como a Marian y a Luisa, que a pesar de que no les molesta tanto el calor gracias a la piscina, donde “se está muy bien”estos días aseguran, “es excesivo”





Compatibilizar el trabajo y mucho calor

Hemos hablado también con quienes estaban trabajando cómo llevan el calor y qué hacen para poder combatirlo durante la jornada laboral, y la respuesta es la misma, hace “mucho calor y es muy difícil de llevar”. Ricardo, es camarero y para poder sobrellevar estas temperaturas, “ventilamos por la mañana temprano y después aire acondicionado”

Carmen trabaja en una panadería y aunque en invierno los agradece, los hornos del obrador no ayudan a combatir estos días de tantísimo calor. “Beber agua fría, líquidos y el ventilador” son los remedios que ella utiliza.

Elena lo tiene algo más complicado, ella trabaja en la calle, y no tiene acceso a aire acondicionado o un ventilador por lo que sus mejores aliados son “madrugar para que no me pille todo el calor y beber mucha agua”“no tengo otra” aseguraba.