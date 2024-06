El 13% de las muertes en carretera tienen un motivo que preocupa a las autoridades

Desde el Instituto Nacional de Toxicología llegan datos de La Rioja ciertamente preocupantes. Mira, 1 de cada 10 conductores que pasan por un control de tráfico en La Rioja da positivo en cocaína. El dato es preocupante, es el 10% de los conductores que para la Guardia Civil de Tráfico. A nivel nacional, la media es peor, de hecho, aunque parezca mucho, La Rioja está a la cola de España, junto con Navarra. En España, que es el segundo país que más cocaína consume de Europa solo por detrás de Reino Unido, el 18,6% de los controles dan positivo en esta droga. Volviendo a La Rioja, en la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas, estos datos han encendido algunas alarmas. “Es una droga que desarrolla conductas agresivas y de riesgo”, explica Montserrat Domínguez su presidenta, “una de ellas es la conducción temeraria”.



Al contrario de lo que pueda parecer, el consumidor de cocaína al volante no es gente joven, de 20 años, que vuelve de fiesta sino personas de mediana edad con mayor nivel adquisitivo. El perfil del consumidor de esta droga según la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses coincide con el de la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas, “son hombre de 35 a 54 años”, no jóvenes como se suele pensar porque “para acceder a esta droga se necesita tener algo de potencial económico, no es barata como el cannabis o el alcohol”.

Preocupa el aumento y la gravedad de esta droga. Los efectos nocivos para la salud con muchos y no tiene por qué ser a largo plazo. Sobre todo, advierten los expertos, porque la cocaína es una adicción que casi nunca viene sola, “suele ser muy destructivo”, asegura Domínguez, “suele venir unida al alcohol y ahí viene el riesgo porque las dos drogas se potencian sus efectos adversos”.

Aunque en La Rioja estamos a la cola de España, ARAD sí ha detectado este aumento y en los controles de carretera de todo el país el dato es escalofriante: se ha incrementado en un 54% en los últimos 10 años.