Logroño ya tiene Vendimiadores para sus Fiestas de San Mateo 2022: Laura Cara y Óscar Poo son los elegidos

Laura Cara, de 19 años; y Óscar Poo, de 32, han sido proclamados este viernes vendimiadores de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana 2022, quienes han afirmado “estar orgullosos y sentir honor por representar a la ciudad de Logroño”.

La teniente de alcalde de la capital riojana, Eva Tobías; y el concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, han felicitado, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, a los nuevos vendimiadores, tras ser elegidos entre 18 candidatos.

Óscar Poo, natural de Santander y residente en Logroño desde hace 24 años, ha afirmado sentir “alegría y orgullo” por haber sido elegido vendimiador. Ha señalado que el acto que más ilusión le hace participar es el tradicional pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, y ha querido dedicárselo a su familia y a sus amigos. Ha enviado un mensaje a la ciudadanía logroñesa para que en estas fiestas mateas "vuelvan a reencontrarse con muchas ganas e ilusión”.

Audio





También ha recordado que hace 13 años presentó su candidatura para ser vendimiador, pero no fue elegido, aunque en 2022 ha conseguido su objetivo. Poo ha estudiado organización de eventos y actualmente se dedica a la atención al cliente, y entre sus aficiones figuran la natación, el tenis, la lectura, los viajes y dedicar tiempo a la familia y amigos.

Por su parte, la logroñesa Laura Cara ha asegurado “estar en una nube y no poder casi ni hablar” por haber sido elegida, ya que, cuando ha oído su nombre, no se lo creía, pero es un honor representar a su ciudad. Ha subrayado que siempre le ha gustado mucho “vivir las fiestas de San Mateo”, aunque los actos que más ilusión le hace asistir son el disparo del cohete y el pisado de la uva. Su abuela, ha indicado, fue dama de honor en las fiestas de San Mateo cuando todavía no existía la figura de los vendimiadores, por lo que “me hace especial ilusión”.

Audio





También ha enviado un mensaje a los logroñeses para que “disfruten de estas fiestas, las compartan y las aprovechen al máximo”. Cara es estudiante del doble grado de Química y Bioquímica en la Universidad de Navarra y sus aficiones son tocar la guitarra, la lectura y hacer deporte.

Por otro lado, el vendimiador del año pasado, Abel Alonso, les ha aconsejado que disfruten de este momento porque “es una experiencia inolvidable, que pasa volando”. “Ver las caras de felicidad de los ciudadanos cuando les saluden o les pidan fotos, va a ser una experiencia que les va a encantar”, ha asegurado.

La vendimiadora de 2021, Andrea Morán, también les ha dicho a sus sucesores que disfruten y que se paren con todas las personas porque “el mayor apoyo que van a tener es el de los ciudadanos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su intervención, Tobías ha recordado a la nueva pareja de vendimiadores que serán los representantes de la ciudad en unos días “muy importantes” para los logroñeses, pero “también para la ciudad en sí por su importante atractivo turístico”. “Vais a vivir un año que recordaréis para siempre, en el que vais a representar a todos los logroñeses de forma brillante, gracias a vuestra ilusión, simpatía y dedicación”, ha destacado.

Por su parte, Cruz-Dunne ha agradecido el compromiso que Laura Cara y Óscar Poo adquieren desde este día, así como “la implicación y el compromiso de todos los candidatos al presentarse a este proceso para ponerse al servicio de su ciudad durante todo el año”. En este aspecto, ha reconocido que la elección de los ganadores por parte del jurado ha sido “muy difícil porque se ha disputado hasta el último minuto”.

Como es tradicional, tras el acto de elección, los dos nuevos vendimiadores, acompañados del resto de candidatos, han acudido hasta la fuente de Espartero, en el paseo del Espolón, donde se han remojado y recibido el "bautismo" de las fiestas mateas.





Las Fiestas de San Mateo 2022 se celebrarán del 17 al 23 de septiembre.