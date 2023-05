Las Escuelas Católicas de La Rioja "suspenden" a la Consejería de Educación

El final de curso está a la vuelta de la esquina y se acerca el momento de poner las calificaciones. Y hoy jueves, 18 de mayo, Día Mundial de la Educación Católica, hemos hablado en COPE Rioja con la presidenta de esta red de centros concertados en nuestra Comunidad Autónoma.

Ana Isabel Preciado ha sido meridianamente clara en su evaluación: "Lo siento con toda el alma pero creo que esta Consejería de Educación suspende porque no ha sabido repartir bien los recursos, ha improvisado continuamente, ha tenido en contra tanto a la Educación Pública como a la Concertada, a las que incluso ha querido enfrentar cuando sabe de sobra que no hay enfrentamientos entre ambas, sino un mal reparto de los recursos. Entonces creo que cuando un Ejecutivo gobierna repartiendo mal esos recursos, hasta el punto de tener que enfrentarse a ocho demandas en cuatro años, lo siento pero el aprobado es complicado ponérselo. Me encantaría hacerlo como profe, pero no. Le pongo un suspenso, un 3 sobre diez", ha calificado la profesora.

Sobre las demandas presentadas por la Concertada a lo largo de la legislatura, Preciado ha recordado que las ocho interpuestas ante la Justicia "fueron resueltas a nuestro favor, algo que supimos el pasado mes de abril. Es más -ha precisado- la señora Concha Andreu dijo públicamente que nos iba a dar explicaciones, y eso es algo que todavía seguimos reivindicando. Un mes después esas explicaciones todavía no han llegado, y no sólo a las Escuelas Católicas, entendemos que cuando un Ejecutivo gobierna de espaldasa a la Ley, las explicaciones son para todos los riojanos, no sólo para Escuelas Católicas", ha lamentado la presidenta de la red.









A modo de conclusión, Preciado ha querido reseñar que "la libertad de elección de centro y el buen reparto de los recursos" siguen siendo las principales preocupaciones de la Educación Concertada. "Todos los niños tienen necesidades educativas y todos merecen que esas necesidades sean resueltas de la misma manera. Y, por supuesto, las familias están muy preocupadas por poder elegir el centro que quieren para sus hijos", ha concluido la presidenta de las Escuelas Católicas de La Rioja.