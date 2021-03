El pasado 18 de marzo se presentó en el auditorio del Colegio de Médicos de Madrid 'El Lado Humano', documental rodado durante la primera ola de la pandemia y que se consolida como un homenaje auténtico a todos los que estuvieron en primera línea de la lucha contra la Covid-19.

En la presentación estuvieron presentes, entre otros, el director y productor del documental, Carlos Caraglia, y algunos de los médicos y pacientes que intervienen en la película: Rosa Capilla (Jefa de Urgencias delHospital Puerta de Hierro); José Luis Moreno Hurtrez (Jefe de UCIdel Hospital Vithas Madrid-Arturo Soria); Manuel Gómez y Teresa Elúa (Paciente ingresado 80 días en UCI y su esposa); el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz; el presidente del ICOMEMManuel Martínez -Sellés; el Director General del Grupo hospitalario Vithas, Pedro Rico, y el profesor Emilio Bouza, presidente del Comité Científico del covid-19, con mas de 50 años el en ejercicio de la medicina.

La cinta sobrecogió a todo al público asistente, y los médicos, sanitarios, pacientes y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí presentes aplaudieron emocionados y agradecieron el trabajo del cineasta. “Las cosas se olvidan, pero este documental quedará para el recuerdo”, decía una representante del summa112.

Reacciones tras la película

Carlos Caraglia, director del documental, reconoció tras el estreno que "ha sido la experiencia mas extrema de mi vida. Había mucho riesgo, pero yo soy un reportero y el riesgo va implícito en mi trabajo".

Por su parte, José Luis Moreno Hurtrez aseguró que "teníamos miedo, mucho miedo, pero no nos quedaba otra que seguir….Hemos aprendido muchísimo, no solo a nivel técnico sino en la relación con los pacientes y con mis compañeros. Ya nada será igual".

Rosa Capilla afirmó tras la proyección que "no queremos una paga extra... lo que queremos es un reconocimiento profesional".

Manuel Martínez -Sellés agradeció "el trabajo de Caraglia y de todos los profesionales que estuvieron en esos primeros meses de servicio y entrega total de lucha contra la covid-19".

Enrique Ruiz Escudero quiso dedicar "un sentido recuerdo a los sesenta y tres médicos, los nueve enfermeros y los veinticuatro farmacéuticos que han fallecido trabajando en primera línea".

Pedro Rico también tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Caraglia "por integrar en el documental a toda la sanidad, tanto pública como privada, ya que todos sus médicos y sanitarios padecían los mismos sufrimientos, temían los mismos temoresy lloraban los mismos muertos."

Bouza recordó "haber vivido tres grandes crisis: la colza y el primer año más duro de la epidemia del SIDA, pero nunca había vivido nada de la magnitud de lo que hemos vivido en esta epidemia". También dedicó unas palabras a "los jóvenes médicos que se han ganado un sitio en la historia de la medicina".

Marisol, del Summa 112, afirmó que "pensé que lo tenía superado, pero al haber visto el documental me doy cuenta que sigo estando rota”

Manuel Gómez, paciente ingresado 80 días en UCI, bromeó asegurando que "no voy a decir nada mas, porque de tanta emoción vais a lograr lo que no logró el covid", y su esposa Teresa aseguró que "estuvimos muy bien cuidados gracias a todos los médicos y sanitarios, pero me doy cuenta que la gente se está olvidando de aquello”.

Por último, Ricardo Gutierrez, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, le dijo al director del documental: "has convertido la tragedia en una obra de arte y quizás este documental salve vidas. Con la pandemia hemos aprendido a trabajar en sinergia con todos los demas implicados, bomberos, sanitarios, Summa, Samur, Ume... y en el ámbito personal me ha enseñado a llorar”.