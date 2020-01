Josue, el vendedor de la ONCE de la calle Pérez Galdós en Logroño buscará el amor en 'First Dates'. Josue colabora en el espacio 'Eurojackpot de la ONCE' que la Cadena COPE en la Rioja ofrece a sus oyentes los viernes. De momento se desconoce la fecha de la emisión del programa.

First dates es la versión española del dating show británico First dates, que se emite en el canal Cuatro que se estrenó el 17 de abril de 2016. Concurso de parejas en el que diez desconocidos se someten a una cita a ciegas en un escenario que figura ser un restaurante. Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión.​ Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen en Prime time semanalmente programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.