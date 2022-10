Gonzalo Capellán, candidato PP La Rioja: "No lo duden, vamos a ganar las elecciones de mayo de 2023"

El recién nombrado candidato del PP de La Rioja a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Gonzalo Capellán, ha lanzado un mensaje claro a los riojanos para asegurarles que, de cara a las próximas elecciones, "no les vamos a fallar" una vez que ha presentado a parte del Comité de Campaña en su primera fase, personas -ha dicho- "con experiencia, buena formación, profesionalidad, ilusión y energía para sacar adelante este proyecto ganador". "Un equipo con el que se dará respuesta a las necesidades de los riojanos y todos ellos con una profesionalidad sobradamente contrastada. El único criterio que ha guiado este Comité es el de contar con aquellas personas que consideramos que, en un proyecto renovado y de futuro, darán a los riojanos lo mejor que puedan", ha explicado.





Tras una intervención ante los medios de comunicación, el candidato ha presentado a parte de su equipo que, en el caso de directora de Campaña y responsable de Medio Ambiente, Patrimonio Natural, Sostenibilidad y Cambio Ambiental será ocupado por la exconsejera de Salud, María Martín. Además, el responsable de Educación, Sanidad y Política Social será Alberto Galiana, presidente del PP de La Rioja. En Administración Pública y Economía, el responsable será Alfonso Domínguez, y en Coordinación del programa electoral, Cultura, Turismo y Lengua Española será José Luis Pérez Pastor. El responsable de Municipios, Política Local y Lucha contra la Despoblación será Daniel Osés mientras que la responsable de Desarrollo, Atracción Industrial, Actividad Empresarial e Innnovación, Energias y Digitalización será Mar Cotelo. El área de Mujer, Igualdad, Juventud y Deporte será ocupada por Marta Fernández y el de Relaciones Internacionales, Fondos Europeos, Europa y Política Exterior será custodiado por Esther Herranz. Finalmente, en Agricultura, Ganadería, Industrias Agroalimentarias y Vitivinícolas y Desarrollo Rural estará a cargo Noemí Manzanos y en el área de Universidad, Investigación y FP para el Empleo será ocupada por Miguel Ángel Fernández Terroba.

"HOY PONEMOS EN MARCHA EL COMITÉ DE CAMPAÑA"

Como ha reconocido Capellán en su primera intervención como candidato hoy "es un día muy importante" porque "ponemos en marcha el Comité de Campaña en su primera fase, un Comité que nos aporte ideas y soluciones para los problemas reales de La Rioja". A partir de ahora, ha dicho, "venimos a trabajar, unir y presentar un programa creíble y riguroso que es lo que La Rioja necesita". De esta manera, el PP va a elaborar un programa electoral que, como ha indicado, "no es solo presentar una alternativa de Gobierno mejor para el futuro de La Rioja sino que es también un programa con vocación de ser el programa de Gobierno de La Rioja a partir de mayo de 2023". De esta manera, ha proseguido, "cuando lleguemos al Gobierno no vamos a tener que pensar ni improvisar, tendremos un diagnóstico claro con las soluciones y las pondremos en marcha. Porque no lo duden, tengo la convicción de que vamos a ganar las elecciones de mayo de 2023. Nada ni nadie nos va a distraer de ese objetivo". Todo porque, como ha explicado, "los riojanos, en la calle, nos piden soluciones para sus problemas reales". A nadie se le escapa "que estamos en un momento crítico y difícil, la gente está pasando malos momentos y, en esta situación que incluso es desesperada para empresas y familias, el programa para nosotros significa un compromiso de una doble dimensión, por un lado, la fundamental, un compromiso ético y después uno político con los ciudadanos". Así las cosas, el programa "partirá, obviamente, de una situación de diagnóstico. Analizaremos con calma desde la realidad y la escucha activa a cada ciudadano, a cada asociación... vamos a escuchar pisando los 174 municipios de La Rioja que son importantísimos y lo haremos sin descanso".

"EL PASADO ESTÁ CERRADO" Sobre la crisis interna que ha vivido el PP en los últimos meses, Capellán ha asegurado que "el pasado está cerrado. Los ciudadanos no nos perdonarían si seguimos con cuestiones internas y yo lo que he decidido es ocupar mi energía en dar soluciones a los problemas reales de la gente".





En su primera intervención también se ha referido -respondiendo a los medios de comunicación- sobre su "rival" en las urnas el próximo mes de mayo, la candidata socialista, Concha Andreu. Ante ello, ha dicho, "yo no he venido a ser rival de nadie solo a que los riojanos tengan un proyecto serio, solvente y de futuro para contar con una Rioja más rica, enriquecemos las opciones para que puedan encontrar un proyecto de confianza". "He venido en positivo para hacer una construcción de La Rioja de futuro" y todo ello con un programa que "tiene vocación de Gobierno para ser el eje y la hoja de ruta para tener una Rioja mejor a partir de 2023".

También a preguntas de los periodistas, Capellán ha eludido responder si ha mantenido algún contacto telefónico con Alberto Bretón, quien en abril de 2021 anunció su intención de optar a la presidencia de los 'populares' riojanos y que se muestra en desacuerdo en cómo se ha elegido el candidato.

Sobre el futuro y los resultados de las próximas elecciones, el candidato ha reconocido que "no es el tiempo de hablar". "Yo he mostrado la confianza plena de que vamos a ganar las elecciones, tengo esa convicción fundamentada en que con un proyecto solvente y con este equipo los riojanos nos va a dar la confianza. A patir de ahí, toddo en su momento". "Mi objetivo es ganar las elecciones con mayoría suficiente" a la vez que ha dejado claro el siguiente mensaje: "Lo que si les aseguro es que yo con este equipo no voy a hipotecar el futuro ni el interés de los riojanos por un voto o por medio, aquí hay un proyecto que es un compromiso firme". "Ahora mismo -ha finalizado- no es momento de desviar ni perder el tiempo en hipótesis, no nos podemos permitir ese lujo, el tiempo apremia y nosotros vamos a dedicar todas las energías a nuestro programa. Nada entre medio nos va a distraer".