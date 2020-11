La propuesta de una florista: "Adornemos nuestras terrazas para iluminar la Navidad en Logroño"

Marisa Colmenero, desde Floristerías Índalo de Logroño, ha querido hacer un llamamiento a sus vecinos de la capital riojana a través de las redes sociales. Ante la llegada de las fechas navideñas, y como ciudadana, pide a los logroñeses que adornen sus terrazas y pongan luces para iluminar las calles. Según explica, para ello se puede utilizar lo que tengamos por casa siendo creativos, "no hace falta mucho dinero".

"Cada balcón y cada establecimiento de Logroño podría encender sus luces a las ocho de la tarde para alegrar". "Dentro de nuestro hogar faltará gente pero entre todos se puede ser puede salir de esta".

Así, señala, el Ayuntamiento podría invertir el dinero destinado a iluminación navideña a otras partidas que den solución a problemas importantes y urgentes.

Para Marisa, es prioritario apoyor la hostelería, a nuestra calle Laurel "que hay que salvarla como sea" es fundamental y además, solicita que se ayude a las familias que peor lo están pasando.

"Cualquier cosa estoy aquí", Marisa se ofrece para ayudar en todo lo que pueda.

Esta florista logroñesa considera que viendo luz podemos alegrar a muchas personas, sobre todo a muchos niños. Recuerda que la Navidad será triste en muchos hogares españoles pero espera que, con su propuesta, se ilumine la sonrisa de muchas personas.

De hecho, ofrecerá cursos para poder hacer preparativos de cara a Navidad. Su web se prepará para fomentar la cratividad y que "en vuestra casa no falte alegría".

"A las ocho saldremos a aplaudir pero porque esto va a pasar".

Además, Marisa también recuerda los incidentes sucedidos hace unas semanas en Logroño, "las cosas no se hacen así, porque rompas una tienda no te vas a hacer oír, las cosas se arreglan así, que no vuelva a pasar".