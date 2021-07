Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del centro de entrenamiento y fisioterapia, Salud Deportiva Alxen, nos aporta una serie de consejos para no perder la forma durante el verano.

Somos muchos los que cogemos las vacaciones con ganas para abandonar las rutinas diarias, dejando a un lado también las rutinas de ejercicio físico que manteníamos durante el año.

PREGUNTA: ¿Qué nos recomendarías para no perder la forma este verano?

RESPUESTA: Lo primero es hacer el esfuerzo para no abandonar completamente la actividad física durante el verano y sobretodo nuestras vacaciones. Estamos todos deseando disfrutar del tiempo libre y a veces se nos olvida mantenernos activos. No quiero decir que tenemos que seguir realizando nuestra rutina de ejercicios, podemos perfectamente aprovechar el buen tiempo y nuestros desplazamientos, por ejemplo a la playa o a la montaña, para disfrutar realizando deportes que no podríamos hacer en otras épocas del año y que seguramente nos enganchen como una buena forma de aprovechar nuestro tiempo libre veraniego. Debemos buscar siempre actividades que nos causen entusiasmo y despierten nuestro interés.

PREGUNTA: ¿Qué debemos vigilar de la alimentación?

RESPUESTA: Efectivamente, la alimentación siempre tiene que estar en sintonía con los niveles de desgaste energético. Un entrenamiento individualizado y riguroso no será el mismo que un entrenamiento por nuestra cuenta o la actividad física de las vacaciones. Por eso debemos cuidar nuestra alimentación para no volver con unos cuantos kilos de más. Tendremos que controlar sobretodo las bebidas azucaradas, el exceso del “terraceo”, el alcohol y tratar de aumentar la ingesta de frutas y verduras.

PREGUNTA: ¿Y para los que no paran de entrenar ni siquiera en verano?

RESPUESTA: Para todos aquellos que siguen entrenando a “piñón”, te sugiero que evites las horas de más calor y la exposición solar en la medida de lo que se pueda. Hidrátate al máximo, incluso sin llegar a tener sed, tener sed es estar deshidratado, si es posible cada 15 min un poco de hidratación que nunca viene mal. Tratar de entrenar 3 días por semana, desplazarnos siempre con ropa deportiva en la maleta para aprovechar tiempos muertos que también los hay entre plan y plan, y si hace mucho calor para ejercicios muy aeróbicos podemos aprovechar y centrarnos en el trabajo de fuerza.