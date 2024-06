Espeleólogos en La Rioja: La clave para no perderse en una cueva

En vilo hemos estado en toda España a la espera de conocer el paradero de los dos espeleólogos perdidos en una cueva de Cantabria, finalmente todo ha salido bien y fueron rescatados. Son una pareja de aventureros de las profundidades que, explorando la cueva de Sobe se perdieron y han pasado 50 horas dentro, esperando la llegada de los rescatistas. Por suerte, todo ha salido bien, los equipos de rescate los encontraron y salieron por su propio pie, “sin miedo”, dijeron, confiando en los rescatistas.

Hay afición por la espeleología en La Rioja, hay 400 personas federadas, con parajes adecuados para esta práctica deportiva, como la cueva del Maestro, en Nestares, con pozos de hasta 15 metros .Esta sima y otras cuevas de La Rioja permiten practicar una actividad apasionante que siempre hay que llevar a cabo en compañía de expertos y con el máximo respeto al medio. Maite Vallejo es la presidenta de la Federación Riojana de Espeleología y ha explicado que "contamos con alguna cueva profunda pero la mayoría son para principiantes".

Desorientarse o retrsarse en la salida es uno de los provlemas más frecuentes entre los espeleólogos

Aun así, La Rioja cuenta con cuevas interesantes desde el punto de vista espeleológico, especialmente en el Valle del Iregua, pero también en otros como el Najerilla y el Leza. Constituyen uno de los tesoros paisajísticos de la región mejor guardados. La federación se dedica regularmente a actividades de este tipo dentro y fuera del territorio riojano, "el peligro está si no llevas las medidas oportunas, por lo demás es un deporte como otro cualquiera", explica Maite, quien además ha contado la clave para no perderse en una cueva: "La clave es llevar una topografía, con una topografía no te pierdes aunque sí es normal desorientarse".

Aprender los mapas topogrçaficos de las cuevas son uno de los principales deberes de todo espeleólogo antes de enfrentarse a cualquier gruta y son la clave para evitar despistes.

Espeleología aparte, las únicas cuevas adaptadas para la visita turística en la región son las muy conocidas de Ortigosa de Cameros, las grutas de la Paz y la Viña, situadas a escasa distancia de la localidad, perfectamente accesibles, iluminadas y guiadas desde hace años. En ellas pueden apreciarse con toda comodidad las bellas formaciones naturales obradas por el agua, la caliza, el tiempo y la calma.