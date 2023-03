“Con nosotros, no por nosotros” es el lema de este año del Día Mundial del Síndrome de Down

Como cada 21 de marzo, hoy celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. No es una enfermedad, pero esta alteración genética sí que es la principal causa de discapacidad intelectual. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que puede haber unas 200 personas en La Rioja con esta alteración.

Tampoco existen diferentes grados de Síndrome de Down, aunque el efecto que este trastorno cromosómico produce en cada persona es muy variable.

En La Rioja, la asociación que, desde hace 34 años, se ocupa de mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y de sus familias es ARSIDO. Su director, Alberto Pellejero, nos cuenta que se ha avanzado mucho en el ámbito laboral y el educativo, por ejemplo, aunque todavía echa en falta una inclusión efectiva de estas personas en la sociedad.

Tras la lucha de los últimos años, y gracias a los avances en cuanto a tratamientos y cuidados médicos, en ARSIDO tienen un nuevo reto que afrontar: atender el envejecimiento de las personas con Síndrome de Down. En la actualidad, es muchísimo mayor su esperanza de vida y, por lo tanto, tienen unas necesidades distintas a las que se han ido cubriendo hasta ahora.

Este año, el lema escogido para este Día Mundial del Síndrome de Down es “Con nosotros, no por nosotros”.