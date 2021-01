¿Sabías que de las 5.400 especies de mamíferos somos la única que tiene los dientes torcidos? Hace 150 años el ser humano dejó de masticar tanto, y con ello se inició un proceso de deformación de la mandíbula y empezamos a respirar por la boca en lugar de por la nariz.

Tu salud depende esencialmente de la manera en que respiras. Y lo estás haciendo mal. Así que, si respiras, necesitas leer este libro, que ya ha cambiado la vida a muchísimas personas.

Llega al mercado editorial 'Respira. La nueva ciencia de un arte olvidado', el último trabajo de James Nestor, convertido en uno de los fenómenos editoriales sorpresa del año en Estados Unidos, con más de medio millón de ejemplares vendidos. Un fascinante libro a medio camino entre la divulgación y la salud, escrito justo antes de que las mascarillas empezaran a ser un elemento esencial de nuestra vida.

En esta publicación, que ya ha seducido a millones de lectores en todo el mundo, descubriremos que los humanos llevamos cerca de dos siglos involucionando y las graves consecuencias que ello tiene en nuestra salud física y mental. Mediante sencillas técnicas de respiración, aprenderemos a revertir esta situación para acabar para siempre con los problemas de sueño, ronquidos y dolor de espalda, reducir el estrés, disfrutar más del sexo y prevenir el envejecimiento.

James Nestor es periodista y escribe para medios como Outside, Scientific American, The Atlantic, Dwell, The New York Times, y otros. Su primer libro, DEEP fue finalista del premio PEN/ESPN y libro de ciencia del año para Amazon. Es colaborador de distintos programas de televisión y vive en San Francisco, California.