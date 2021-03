Ventilar los espacios cerrados, especialmente en los que pasamos más tiempo, como la vivienda, se ha convertido en una acción de vital importancia para hacer frente al coronavirus, pero hay otras tareas que también nos ayudarán a mantener a raya virus y bacterias como la de la COVID-19.

Estamos hablando de la desinfección, y para llevarla a cabo con garantías y seguridad hay que tener en cuenta una serie de factores. Stanhome, empresa internacional con 90 años de experiencia en el cuidado del hogar, nos da las claves para lograr una limpieza, higiene y desinfección de forma segura y responsable.

Limpieza vs. desinfección

Limpiar no es desinfectar, ni viceversa. Cuando se desinfecta, se eliminan virus y bacterias, pero esto no implica que las superficies tratadas queden limpias de suciedad. De la misma manera, limpiar no implica eliminar total o parcialmente esos virus y bacterias. Según algunos expertos, hay productos que cumplen solo con una de estas funciones, pero también podemos encontrar en el mercado soluciones que permiten tanto limpieza como desinfección. “Son la mejor opción para asegurarnos de tener una limpieza y desinfección completa en un solo gesto”.

Aprobación del Ministerio de Sanidad

Cuando hablamos de productos de limpieza con acción desinfectante es importante la transparencia, tanto en la lista de ingredientes o su formulación, como en las pruebas o tests a los que se someten estos productos. “Lo más seguro es utilizar productos que además de utilizar como reclamo alguno de sus ingredientes (“70% de alcohol”, “desinfectante sin lejía”) cuenten con la aprobación oficial de algún organismo que garantice su eficacia”. En este caso concreto, el Ministerio de Sanidad ha publicado un listado de productos autorizados para ser comercializados como desinfectantes frente a diferentes bacterias, entre ellas la de la COVID-19.

Contacto alimentario seguro

La mayoría de los productos desinfectantes no garantizan el contacto alimentario. Es decir, no ofrecen una manipulación de alimentos segura en aquellas superficies que han sido tratadas con estos productos. Si tenemos en cuenta que las zonas donde se preparan las comidas son las más expuestas a virus, bacterias y suciedad, pues son las que más se usan y ensucian, es muy importante que los productos de desinfección que utilicemos especifiquen claramente si son compatibles con un contacto alimentario seguro. Y esto nos conduce al siguiente punto: las indicaciones de uso.

Seguir las instrucciones

Es de vital importancia en cualquier producto de limpieza, pero en el caso de los desinfectantes, aún más. Para que la función de desinfección de estos jabones, detergentes y multiusos se realice correctamente, se debe aplicar el producto durante varios minutos, y asegurarse de si necesitan o no aclarado. Además, no es recomendable mezclaros con otros productos, como lejía. En definitiva, son indicaciones que nos sirven no solo para conseguir la anhelada desinfección, sino también para garantizar la salud de las personas.

Sostenibilidad y medio ambiente

Los productos de limpieza con acción desinfectante pueden ser sostenibles y respetar el medio ambiente, pero algunas de las fórmulas de las marcas líderes no garantizan la sostenibilidad y el respeto por organismos acuáticos, entre otros. No tenemos que renunciar a la protección de nuestros ríos y océanos para desinfectar nuestro hogar. Es agua que después consumimos de diferentes formas y que tiene efecto sobre nuestra salud. ¡Cuidémosla!.

Lo casero no es mejor ni más sostenible

Detrás de estos productos hay mucha investigación, y más si cuentan con sello ministerial, han sido aprobados como desinfectantes por diversas organizaciones, y son sostenibles. Mezclar productos, muchas veces sin criterio científico, no hace que limpieza vaya a ser más eficaz o ecológica, y, además, puede dañar las superficies, los tejidos o, incluso, nuestra salud.