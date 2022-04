El pregón abre la Semana Santa que deja a un lado la pandemia para sacar los pasos a la calle

La periodista riojana, Conchi Aquesolo, ha sido la encargada de pronunciar el Pregón de la Semana Santa Logroñesa, una intervención en la que ha destacado que "la Cuaresma es un tiempo para reflexionar sobre nuestro papel como cristianos en la sociedad actual". "La Cuaresma -ha reconocido- es una invitación a buscar modos concretos de servir en la medida de nuestras posibilidades. Porque servir es dar lo mejor de nosotros mismos a los demás y si lo pensamos fríamente... es tan fácil...".





Tras dos años en blanco causados por la pandemia del coronavirus, la Semana Santa logroñesa volverá de nuevo en los próximos días a las calles de nuestra ciudad y, previamente como pistoletazo de salida, la iglesia de Santiago ha acogido el tradicional pregón, en el que la también jefa de informativos del Centro Territorial de Televisión Española en La Rioja ha realizado un recorrido por los pasos que forman parte de las procesiones que, durante toda la semana, se podrán ver por las calles de Logroño.

Como ha reconocido, y tras la petición inicial hace ya tres años para llevar a cabo esta presentación y ser la pregonera de la Semana Santa, su primera reacción fue decir "un no rotundo y abrumado". "Han sido 12 años los que he presentado este acto y en este tiempo he visto y escuchado a grandes oradores, teólogos, escritores pronunciar intervenciones brillantes, emotivas, y profundas en torno a la Semana Santa de nuestra ciudad. Mi primera pregunta era: ¿Qué puedo aportar yo?. Pero quienes conocéis a don Fermín sabéis que es muy difícil, casi imposible decirle que no", ha dicho.

Durante su intervención, Conchi Aquesolo ha querido también establecer un paralelismo entre las circunstancias que tuvo que vivir Jesús y las propias vidas de los cristianos. La periodista riojana ha resaltado "que lo que hace especial de esta celebración es que forma parte nuestro patrimonio histórico y emocional" porque, como ha reconocido, "son las mismas procesiones, talles e imágenes que hemos visto desde niños y que, en su esencia, apenas han variado y nos evocan momentos que van asociados a nuestras propias historias personales.





Por todo ello la Semana Santa de Logroño es especial". Aquesolo, además, ha invitado a "reflexionar" en nuestro papel como cristianos en la sociedad actual "en la que priman los valores racionales y humanistas".

