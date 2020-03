Cinco formas de dar el pésame y no meter la pata

Un fallecimiento siempre genera mucho dolor y hay que ofrecer todo el apoyo posible, saber empatizar con las personas que lo están pasando mal es fundamental. Estamos en tiempos de coronavirus sin contactos con las manos, tampoco son recomendables los abrazos o los besos. La palabra para un pésame es suficiente, tiene más fuerza que cualquier gesto ante la gravedad de esta nueva crisis. Muchas familias estos días despiden a alguno de sus miembros en un momento complicado.

PRUDENCIA Y RESPETO EN MOMENTOS DOLOROSOS

Los momentos dolorosos no son fáciles, hay que ser muy prudentes para evitar comportamientos que no sean adecuados. Ser comprensivos con el momento y la situación, y sobre todo respeto porque decir adiós a un amigo o a un familiar es muy duro y muy triste. Muchas personas no saben enfrentarse cuando les toca de cerca el fallecimiento de alguien conocido o cercano y surge el miedo a decir algo inapropiado o incluso a hacer el ridículo. No es fácil acudir al tanatorio o al cementerio a dar el último adiós al fallecido y acompañar en esos duros momentos a las personas allegadas al difunto.

Cementerio Municipal

¿CÓMO DEBE SER LA VISITA AL TANATORIO O CASA DOLIENTE ?

Es habitual acudir al tanatorio o casa doliente donde hay que respetar el dolor ajeno. Estos lugares se convierten en reuniones sociales donde se pueden escuchar charlas animadas e incluso risas. Recuerda, no es el momento ni el lugar. Esta visita, tiene un protocolo similar a las visitas hospitalarias. Si acudes a dar el pésame y coincides con mucha gente es mejor no permanecer demasiados minutos, sobre todo si no somos muy allegados a la familia del difunto. Podrás intercambiar algunas palabras con otros asistentes si es preciso y marcharte. Si por el contrario, cuando llegamos no hay gente, haz una labor de acompañamiento y de consuelo. Estaremos al lado de su familia o íntimos hasta que lleguen otras personas. No debemos dejarles solos en ningún momento, salvo que sea una petición expresa de ellos mismos.

Tanatorio

FRASES ADECUADAS PARA DAR UN PÉSAME

Cuidado con las frases poco afortunadas o los comentarios que no resulten adecuados. Es mejor recurir a lo "estándar" para evitar meter la pata. Frases como, "Lo siento", "Le acompaño en el sentimiento", "Sentimos su pérdida" "Mi más sentido pésame", "Mis condolencias", son suficientes y adecuadas.

Cropped shot of a man placing a white rose on a gravePeopleImages

VISTE CORRECTAMENTE PARA ACUDIR AL FUNERAL

Tanto si vas a acudir a un funeral o tanatorio tienes que saber que no es correcto ir vestido de colores vivos, aunque no hace faltar acudir de luto riguroso. Utilizar otro tipo de colores algos más fríos como grises, azules oscuros, malvas será adecuado.

El MOMENTO MÁS ADECUADO PARA DAR EL PÉSAME

Si no has acudido al tanatorio o casa doliente, el pésame se puede dar al terminar el oficio religioso. No es correcto asaltar a la familia a la entrada de la iglesia o templo. Tendrás que esperar al final de la misa para dar el pésame. Si durante el acto religioso, el oficiante recuerda a todos los presentes que "la familia no quiere recibir" el pésame al terminar, hay que respetar esta opción. Ahora que viene al caso, lo mismo ocurre cuando en la esquela se indica "la familia no recibe". Quiere decir que la familia no quiere visitas, en el tanatorio o en la casa doliente.