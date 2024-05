Decenas de ciclistas pasan por Logroño en una expedición para visibilizar la prevención al suicidio

Más de 25 ciclistas recorren estos días el Camino de Santiago para visibilizar el problema del suicidio. Lo hacen con buen humor a pesar de que el motivo sea serio. Hay mucho sufrimiento detrás pero el viaje quieren hacerlo sin dejar de perder la sonrisa. Llevan 134 kilómetros y hoy han salido de Logroñopara recorrer los casi 620 que les quedan para llegar a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

La iniciativa se recoge bajo el nombre de “Abraza el Camino. Pedaladas de visibilidad” y tiene un objetivo claro: hablar del problema y reclamar un Plan Nacional de Prevención: “El suicidio no se debe tratar solo desde la salud mental, hay que abordarlo desde abajo, implantando educación emocional”. Hay que enseñar a educadores, a policías... tiene que ser algo transversal”. Paco Carcavilla es el principal valedor de esta expedición, es el representante de la asociación Besarkada-Abrazo que, junto al Club Deportivo de Ciegos de Navarra y la asociación Ayuda-IN, son los que están llevando a cabo este recorrido.





Él es conocido precisamente por los retos que hace para visibilizar este tema, perdió a su hijo hace 4 años, en 2020, y desde entonces va de reto en reto. El año pasado, en homenaje a las más de 4 mil personas que se quitaron la vida en 2022, subió el Gran Paradiso, un pico de más de 4 mil metros de altitud en los Alpes Italianos. Esto le ha llevado a decidirse a “intentar ayudar a otras personas cuando ya ha pasado... crear una red de apoyo, pero a parte, luchar por la prevención para no llegar a ese momento”.

“El duelo por suicidio es uno de los más traumáticos que existen”



Trabajar por ellos es el principal objetivo de la asociación de Paco, acoger a aquellos que ya han pasado por allí y prevenir para evitar nuevos casos: “el tabú que rodea el suicidio hace que en un primer momento te veas completamente solo”. Por eso, la labor qque hacen asociaciones como la de Paco es como “poner una salida de emergencia, es encender una bombilla para poder tirar para delante”.

En España el ratio de psicólogos por cada 100 mil está a menos de la mitad de la comunidad europea y ese dato, para Paco, es imprescindible subirlo. Además, Rocio, buscan la transversalidad de la prevención...

La idea es que todas las profesiones que tengan esa relación estrechas con las personas, como los profesores, los sanitarios o la propia policía, tengan una formación específica para lidiar y detectar posibles casos de suicidio. Paco considera que esa formación “debe ser transversal, no es lo mismo que un bombero que acude a una llamada de alguien que está en ideación suicida, tenga información sobre el tema que acudir sin saber”.

Y con todo esto, se van pedaleando hasta Santiago de Compostela, llegarán el día 30. Todo para hablar del tema y que no se quede escondido al fondo del cajón: “que de lo que no se habla no existe, y hasta ahora el tabú hacía que nos ocultaramos en nosotros mismos y esto le puede pasar a cualquiera”, asegura Paco, “esto no depende de estatus social ni educación ni nada de eso”.









