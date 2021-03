Un funeral y un cumpleaños disparan los casos activos de coronavirus en Arnedo

La Consejería de Salud ha señalado que el brote de coronavirus en Arnedo se ha generado a raíz de un funeral y un cumpleaños, si bien la situación "está perimetrada y se está haciendo un seguimiento exhaustivo de los casos", tal y como señaló ayer la titular de Salud, Sara Alba.

La localidad riojana, precisamente, se ha situado hoy a la cabeza en casos activos de COVID-19, con 67, 19 más que ayer. Un incremento de casos que "procede de un brote generado desde un núcleo familiar". Inicialmente se trabajó esta semana con cuatro brotes, pero muchos casos tienen vínculo, por lo que se considera un único brote - generado a partir de un funeral y un cumpleaños-.

Aunque puede haber más casos positivos en los próximos días, en este momento "hay 24 casos asociados a ese brote". La Consejería de Salud y Ayuntamiento de Arnedo "están colaborando intensamente en la gestión del brote: Unidad de rastreo; servicio de rastreo puerta a puerta; Epidemiología; centro de salud de Arnedo; y el propio Ayuntamiento de Arnedo".

Los casos "se están controlando en lo sanitario y lo social de manera exhaustiva con rastreo y asistencia puerta a puerta", ha concluido la Consejería.

El Ejecutivo riojano ha actualizado este jueves los datos de los municipios con más de mil habitantes. Los casos activos son las personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de diez días desde el inicio de los síntomas.

Arnedo se ha colocado este jueves como la primera localidad riojana con mayor número de casos activos, con 67, uno menos que la capital de La Rioja, donde han registrado 66. En este último municipio han bajado en 4, mientras que en Arnedo han subido en 19.

Siguiendo esta información, Calahorra ha visto aumentar sus casos en dos en las últimas 24 horas, hasta los 20, mientras que Alfaro se mantiene en 8, al igual que Lardero, en este caso con 6.

Uno sube Pradejón, que se sitúa con 5 casos, y Haro y Albelda cuentan con 3. Dos tiene Navarrete, y con uno aparecen Villamediana, Autol, Rincón, Alberite, Cenicero y Ezcaray.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, anunciaba este miércoles que la comunidad autónoma permanecerá, al menos, una semana más en el nivel 4 del conocido como 'Semáforo' (Plan de Medidas según Indicadores) así como que su "previsión" es no levantar el cierre perimetral de la región en Semana Santa.

En concreto, la presidenta del Gobierno regional recordaba que "la preocupación" de su Ejecutivo es "evitar el repunte de contagios, algo que con el esfuerzo enorme de todos los riojanos hemos ido consiguiendo y queremos seguir bajando los niveles y que ese repunte no suceda". Por ello, adelantaba que, "no habrá Semana Santa y la intención del Consejo de Gobierno es no levantar el confinamiento perimetral".