El consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera, ha reconocido a COPE.es que no invitaron "expresamente" al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a participar en la carrera virtual. "Al ministro expresamente no se le ha invitado, se hace la comunicación al Ministerio como todos los años pero expresamente no se le ha invitado por todo lo que está pasando", explica Folguera.

Marlaska se grababa el sábado corriendo la carrera de la AVT tras cambiar de módulo a ‘Txapote’ y negociar con Bildu. El vídeo, difundido en la cuenta oficial del Ministerio en Twitter, ha generando una fuerte polémica. Muchos usuarios tachan de "cínico" e "inmoral" al ministro.

El ministro de @interiorgob participa en la Carrera Virtual de la @_AVT_ �� ��‍♀️



"Por ellos, por todos" #CarreraVirtualAVT2020pic.twitter.com/WaA8rc3DPS — Ministerio del Interior (@interiorgob) November 14, 2020

La AVT le ha reprochado al ministro que Instituciones Penitenciarias haya trasladado al exdirigente de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", condenado por decenas de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, de un módulo de aislamiento o primer grado - para presos peligrosos - a un módulo ordinario. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha acusado al Ejecutivo de mostrar "más empatía" con los terroristas que con las víctimas.

La coincidiencia entre esa decisión y la negociación del PSOE con Bildu en Madrid para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, así como en Navarra, donde el Gobierno autonómico ha llegado a un acuerdo con la formación abertzale para los Presupuestos de 2021, no ha pasado inadvertida, como tampoco la participación de Marlaska en la carrera organizada por las víctimas del terrorismo.

"Por ellos, por todos", reza el mensaje compartido por el Ministerio del Interior -parafraseando el lema de la AVT- en la red social Twitter, donde se puede a Marlaska corriendo sobre una cinta con su dorsal correspondiente. El tuit ha sido duramente criticado por multitud de usuarios, que tachan de "cínico" e "inmoral" el gesto del titular de Interior.

Debido a las restricciones por la pandemia, el formato virtual de la carrera de la AVT invitaba a aquellos que quisierean sumarse a correr o andar 10 o 5 kilómetros, y hacerse fotografías o vídeos y compartirlas en redes sociales.