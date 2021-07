Un problema técnico impide solicitar la autocita para la vacunación contra el COVID-19 en La Rioja

Problemas técnicos impiden que la web habilitada por Rioja Salud este operativa. Así lo confirman a COPE Rioja desde la Consejería de Salud.

La autocita para la vacunación contra el coronavirus para los jóvenes riojanos comenzaba este lunes, 19 de julio, a partir de las 09,00 horas, pero un problema técnico lo impide.

Desde este lunes 19 de julio a las 9 de la mañana todos los riojanos a partir de 16 años tendrían que tener a su disposición el sistema de autocita para la vacunación contra el COVID-19, tras un periodo de pruebas internas que se ha realizado.

A través de un proceso sencillo y rápido, el sistema permitirá a cada usuario decidir el día y hora de la primera dosis de la vacunación, lo que ocasionará que el sistema le ofrezca automáticamente cita para la segunda dosis.

Esto va a permitir que la ciudadanía pueda elegir de manera individual y en el momento más adecuado la cita para cada persona. Este domingo en el que se ha publicado la web para realizar las pruebas oportunas antes de su lanzamiento oficial de este lunes 19 de julio, algunas personas han solicitado citas que serán válidas siempre y cuando el sistema les haya indicado su confirmación, así como el posterior envío de un mensaje de texto (SMS) a su teléfono móvil.

No obstante, ante las dudas de si la cita está confirmada o no, los ciudadanos también pueden realizar la consulta oportuna a través de la aplicación RiojaSalud donde se pueden visualizar todas las citas concertadas. Si por algún motivo, alguna de las citas concertadas no fuera válida, se informará y contactará con el usuario para su modificación. Desde el Gobierno de La Rioja se recuerda que, para poder asegurar que la situación epidemiológica sea cada vez más favorable, el rápido avance de la vacunación es la principal vía para controlar la pandemia y cuidar de nuestra salud.