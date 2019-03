Pablo Hermoso de Menzoza, el candidato valiente del PSOE en Logroño

Suele decirse, en la teoría, que la democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del sistema, lo dice el artículo 6 de la Constitución, y lo dice el sentido democrático que debiera estructurar los órganos de un partido político. En los últimos tiempos la preocupación por la desconexión entre los partidos y la sociedad civil se viene contabilizando en la pérdida de afiliación, el retroceso en la participación electoral, y el incremento de la volatilidad del voto. Esta desconexión se manifiesta a través del descrédito de los partidos y, ante esta situación, algunos han intentado reaccionar abriendo incluso decisiones internas relevantes a simpatizantes e individuos externos al partido, añadiendo el hecho de que puedan votar no sólo los afiliados sino el resto de ciudadanos no afiliados. Un cuerpo electoral externo con una visión diferente de la que puedan tener los militantes de un partido, con unas expectativas de resultados diferentes y que probablemente busca una mayor representatividad del candidato respecto a la sociedad de la que pueda buscar un militante de un partido. Así emerge en política, Pablo Hermoso de Mendoza, candidato por el POSE a la alcaldía de Logroño que ya está en la política activa. Ahora le toca aprender a convivir con la hostilidad, con la dureza y también con las satisfacciones propias de la actividad política, dio un paso importante, más de lo que parece, para él, y para el Partido Socialista en Logroño. Pablo tiene todo el derecho del mundo para entrar en política y ser alcalde de Logroño. Habrá quién critique este paso, habrá quién hable de oportunismo, habrá quién diga que la política no es para él. Se diga lo que se diga, Pablo Hermoso de Mendoza, ha ejercido libremente su derecho, y desde luego lo hace con una importante dosis de valentía. Ha decidido entrar en política y es una decisión que merece un respeto. Su irrupción trae además para otros candidatos peligros que deberían de tener en cuenta, su soltura y normalidad en privado y en el escaparate público, que rompe "tics" y consciente de las reglas del juego que existen en política y entre los políticos.