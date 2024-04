Un vecino de Mallorca no deja de llorar en su casa y pasa una nota por debajo de la puerta: "Un poquito dolió"

Los hombres y las mujeres que son rechazados, en comparación con los que rechazan, experimentan más depresión, pérdida de autoestima y pensamientos cuidadosos y reiterados sobre un mismo tema, según otro estudio de la Universidad de Texas en Austin. A esta joven de Mallorca le pasó algo así y su vecina le mandó una nota por debajo de la puerta de su casa.

??Aparca su coche eléctrico en un garaje de Madrid y lo que pasa de madrugada hace que amenace a su vecino: "Que sepa..." ?? https://t.co/fmwbXxC0FA — COPE (@COPE) April 22, 2024

El síndrome del corazón roto existe. Sí, duele, pero tranquilo, aunque parezca interminable, tiene su fin. Romper con tu pareja es un proceso doloroso que conlleva una etapa de duelo. Dependiendo de cada caso particular, el proceso para superar el final de la relación puede durar más o menos.

Si crees en el amor eterno no hay palo más duro que el que te dejen, te lo esperes o no. No sólo te invade una sensación de vacío y de tristeza, incluso llegas a tener ansiedad, te sientes desgraciada y sin fuerzas, hundida en la mayor de las miserias... ni comer kilos de helado, ver películas especiales para la ruptura o tabletas enteras de chocolate hace que te sientas mejor.

Alamy

Lo primero que hay que hacer: llorar, soltar toda la pena y la rabia. Aunque la gente de nuestro entorno nos diga que lo olvidemos; todo lo contrario: lloro, porque me apetece llorar. Hay que autorizarse a estar mal y llorar. Si cerramos el grifo de la pena, lo único que vamos a conseguir es que en vez de durar equis dure tres equis.

No deja de llorar

La mayoría de personas experimenta una media de tres rupturas amorosas antes de alcanzar los 30 años. Pero no todas las personas lo viven igual, sea por implicación, por culpabilidad, por sensibilidad o por género. En la ruptura no sufren del mismo modo hombres y mujeres: ellas sienten más dolor, pero ellos tardan más tiempo en superarlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Así se produjo la emotiva despedida de un vecino tras 42 años en el edificio



? Este hombre se despedía de esta forma de todos sus vecinos a tan solo tres días de abandonar su casa https://t.co/OVXhGgFZaP — COPE (@COPE) March 28, 2024

Se trata de muchas pérdidas en una y por eso es un duelo tan doloroso de afrontar. No solo se pierde la propia relación sino que también se desvanecen nuestros sueños de futuro, las promesas que quedan por cumplir, las expectativas de todo lo que iba a ser la relación y ya no será.

Cuando dos amantes cortan, ambos lo pasan mal, aunque la persona que toma la decisión ha tenido un tiempo para reflexionar y asimilar antes de anunciarla, de modo que el sentimiento de culpa y pérdida es más claro en la persona que no decide. Descargar las penas en un hombro amigo es casi una necesidad cuando uno se siente como un perro apaleado.

Nuestra vida ha dado un vuelco y hay que afrontar todo aquello que se nos hace extraño. Enfrentarnos a cambiar nuestras rutinas, a tener que decir que hemos roto, a dar explicaciones a los demás, a la propia autoimagen de persona sin pareja que no nos gusta, la sensación de fracaso, imaginarle a él/ella con alguien más...

"Un poquito dolió"

Si nuestra pareja nos deja, el cerebro intentará encontrar cómo hacernos regresar allí y para ello, busca en el archivo de nuestra memoria todo lo bueno y lo bonito de esa relación. De esta forma hace que generemos mayor angustia y tristeza y busquemos la manera de revertir la situación. Así le sucedía a esta joven de TikTok.

?? Echar al vecino ruidoso o evitar ser presidente de la comunidad: la respuesta a las dudas de tu edificio ??



?? @LaTardeCOPE

https://t.co/mv41RSZni0 — COPE (@COPE) March 6, 2024

Es posible que, cuando te digan adiós, tengas miedo a sentirte sola. Es comprensible. Pero piensa en todo lo que puedes aprender cuando sucede: descubrir quién eres, hacer nuevas actividades, sentir una libertad que no esperabas... Mientras, es normal pasar un período de duelo con sus fases, en el que necesitas tiempo para recuperarte y volver a ser tú misma.