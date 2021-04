93 personas accedieron al mercado de trabajo en 2020 con el apoyo de los programas de Caritas Menorca

Bajo el título "La economía que quieres", Cáritas Española vuelve a presentar, en vísperas de la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, su Informe anual de Economía Solidaria para dar cuenta de las acciones desarrolladas en 2020 en uno de los sectores estratégicos de la respuesta de la Confederación en España a los retos de la exclusión social y la desigualdad.



En Menorca hace más de 25 años que Cáritas acompaña a las personas más vulnerables en sus procesos de búsqueda de empleo y en la mejora de sus capacidades para ampliar sus oportunidades de empleabilidad, ante un mercado laboral cada vez más competitivo y precario.

El 11,83% de las 786 personas acompañadas accedieron a un empleo.

El trabajo decente, es un derecho al que no tienen acceso millones de personas en nuestro país y que la pandemia ha complicado aún más. A pesar de este escenario plagado de dificultades, Cáritas pudo mantener el ritmo de respuesta de sus programas de empleo y economía social, que lograron acompañar en 2020 en un total de 786 personas. De ellas, 93 lograron acceder a un puesto de trabajo, lo que supone más del 12% del total de personas participantes. Toda esta acción fue posible gracias a una inversión 81.928,64 euros en los programas de empleo.



Las personas acompañadas, han participado de al menos dos o más recursos de los servicios de empleo, un 98% en orientación e intermediación laboral, 68% en talleres prelaborales de Mestral y Árboles de Algendar, 12,20% en programas de formación y un 4,5% en la empresa de inserción, Mestral inserción y Medio Ambiente SLU



El 66,3% de las personas que participaron en los recursos de empleo de Cáritas son mujeres (521) y el 33,7% hombres (265). Por origen nacional, el 32,2% son españoles (253), el 55,3% de origen extracomunitario (435) y otro 12,5% de países de la Unión Europea (98).

La actividad de los programas de empleo contó con el apoyo profesional de 11 personas contratadas y 19 voluntarios, liderando actividades en cuatro ejes complementarios: acogida y orientación laboral, formación e intermediación laboral.

objetivos

El compromiso de Cáritas para acompañar a las personas vulnerables en busca de empleo pone el foco en cuatro objetivos:

Mejorar la empleabilidad con el avance en sus competencias personales, laborales y transversales, todos nuestros programas cuentan con el apoyo de un educador social, que acompaña a los participantes durante proceso.

Impulsar acciones de formación, en 2020 hemos realizado cursos de operario de punto de venta, carpintería y agricultura ecológica, acercando a las personas estas realidades laborales.

Favorecer el aprendizaje mediante prácticas no laborales, en colaboración con empresas y entidades de nuestra isla.

Intermediación con empresas ante ofertas de empleo y acompañamiento a las mismas en materia de empleo inclusiva.

Comercio justo

Cáritas, a través de la Red interdiocesano de Comercio Justo, de la que Cáritas Menorca forma parte desde su inicio, impulsa este modelo de relaciones comerciales basadas en la justicia social para transformar las prácticas injustas de comercio internacional y para apoyar a miles de productores y productoras desfavorecidos.

En Menorca la promoción del comercio justo cuenta con 1 tienda y 14 puntos de venta, que no sólo son espacios comerciales, sino que su principal objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en un consumo crítico y responsable, y que visibilice a las personas, procesos y pueblos que hay detrás de cada producto.

Cáritas, además, acompaña a grupos de productores y cooperativas en países en los que la organización está presente desde su modelo de cooperación fraterna, trabajando en red y en alianza con otros actores del movimiento de Comercio Justo en el ámbito local, estatal e internacional, desde Menorca mantenemos una relación estrecha con grupos de productores en las zonas de Belén, Tierra Santa, con los que vamos colaborando desde hace años.

La inversión de Cáritas en el apartado de Comercio Justo en 2020 fue de 67.731,39 euros.