La nueva edición de Menorca Vals pondrá a disposición de las personas beneficiarias hasta 200 €

La iniciativa Menorca Vales vuelve a estar en marcha con la novedad y finalidad de apoyar a los consumidores en la compra de productos y servicios de primera necesidad ante la inflación de precios que estamos viviendo en este momento. Así lo ha anunciado esta mañana la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, y el consejero de Economía y Territorio, Josep Pastrana, en rueda de prensa.



Como principal novedad, las personas beneficiarias podrán gastar el 100% del valor de los vales, sin necesidad de que haya una aportación mínima. Hasta ahora, los vales solo cubrían hasta el 30% del importe de la compra. Por otro lado, solo podrán participar los establecimientos con tienda física en Menorca y que formen parte de las categorías profesionales de comer, calzado, ropa, electrodomésticos, ópticas, papelería, libros y servicios dentro del ámbito de la sanidad no completamente cubiertos por el Servicio de Salud de las Illes Balears, como por ejemplo, dentistas, podólogos y fisioterapeutas.



Así como ha explicado la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, “con esta convocatoria se pretende facilitar a los consumidores que puedan cubrir los bienes de primera necesidad en un momento en el cual estamos viendo que los precios van subiendo, menguando los recursos de las economías familiares, y provocando que algunas familias tengan más dificultades para llegar a final de mes”.



Cada persona beneficiaria podrá obtener hasta 8 vales de 25 € cada uno, es decir, 200 € en total, y los podrá emplear en una o en diferentes compras a los establecimientos adheridos a la campaña. Los vales, si no se emplean, caducarán en el jefe de veinte días de haberse descargado, los cuales devolverán a la bolsa de vales disponibles a la plataforma para que otras personas se puedan beneficiar.



De este modo, según el consejero de Economía y Territorio, Josep Pastrana “garantizamos que los vales estén en circulación y no se queden sin usar, posibilitando a más personas poder disfrutar de estos descuentos”.



En total, se pondrán en circulación 80.000 vales de 25 €, por un valor total de 2.000.000 €. La campaña estará abierta para los ciudadanos a partir del 27 de marzo hasta el 30 de junio del 2023 o hasta que se agote el presupuesto asignado.