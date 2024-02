Movilidad insta la empresa concesionaria del servicio de la ITV a contratar más personal

El departamento de Movilidad del Consell Insular de Menorca ha instado a la empresa concesionaria del servicio de la ITV a contratar personal de refuerzo en las estaciones de Maó y Ciutadella.



“Fruto de esta petición, en Maó está previsto que se incorpore personal administrativo de refuerzo la próxima semana. Además, día 29 se incorporarán dos nuevos inspectores en la misma estación. Actualmente, están recibiendo la formación previa obligatoria”, explica el consejero de Movilidad, Juan Manuel Delgado.



A nivel interno, algunos días se ha trasladado un inspector de Maó a la estación de Ciutadella para reforzar el servicio.



Además, el departamento de Movilitat ha instado a Certio a trasladar a Menorca unidades móviles de inspección y personal de otras estaciones de fuera de la isla.



“Desde el departamento se hace un seguimiento exhaustivo del sistema de concertación y de la prestación del servicio, en contacto permanente con los directores y personal de las estaciones y con los responsables de Certio. El ingeniero del Consell también realiza visitas semanales a las dos estaciones para supervisar su funcionamiento y la prestación del servicio”, añade Delgado.



En las últimas semanas, el Consell Insular de Menorca ha comprado (con un coste de 4.166 euros) los elementos tecnológicos necesarios para habilitar un frenómetro para la estación de Maó que permitirá dedicar un box a inspecciones de motos y así agilizar las inspecciones de vehículos en las dos líneas.



En paralelo, a prinicipios de febrero el departamento de Movilidad elaboró una guía con el paso a paso para pedir cita previa en las estaciones de la ITV de Maó y de Ciutadella, con el objetivo de clarificar el criterio de concertación de citas, facilitar al usuario el proceso según su casuística concreta, y mejorar el servicio. También se suprimió temporalmente la concertación vía web para evitar inspecciones a vehículos sin la ITV caducada.



“Desde la implantación de este sistema de concertación, el 7 de febrero, se ha notado un descenso considerable en las quejas y reclamaciones de los usuarios y una mejora en la citación. De hecho, el departamento de Movilidad no tiene constancia desde entonces de ninguna reclamación en las estaciones o en el Consell. Todos los usuarios que piden cita presencialmente con la ITV caducada obtienen una cita al momento”, indica el consejero de Movilidad.



“La gestión de la ITV es prioritaria para el actual equipo de gobierno. Nos hemos encontrado una situación límite, después de años sin gestión, y por este motivo desde julio hemos centrado los esfuerzos en la recuperación del servicio”, añade Delgado.



En este sentido, día 23 de enero se hizo un requerimiento a la empresa debido al sistema de concertación de citas, un día después se produjo una reunión entre la empresa y el Consell. Día 31 de enero se hizo una reunión a tres partes, entre empresa, trabajadores y el Consell. Además, el 7 de febrero se elaboró el nuevo protocolo de concertación de citas, al día siguiente el departamento se reunió con PYME, y ayer se celebró una reunión por cuestiones salariales entre empresa y trabajadores, con la asistencia del Consell.



A nivel interno, día 15, 18 y 23 de enero se hicieron reuniones de seguimiento de la situación, y los días 25 y 30 de enero y 22 de febrero se han realizado reuniones técnicas para avanzar en la nueva concesión. “Hemos explorado junto a los técnicos del departamento todas las posibilidades, para ver si había alternativas viables a corto plazo, antes de tramitar la nueva concesión, y ninguna de las alternativas es viable a nivel técnico y jurídico”, indica Delgado.



El consejero añade: “Estas alternativas que se han estudiado pasan, por ejemplo, por retirar la concesión a la empresa y asumir el servicio directamente el Consell. Ya se ha estudiado por los técnicos, y concluyen que a corto plazo es inviable ya que el Consell no dispone de los medios necesarios. Otra de las opciones planteadas ha sido compatibilizar el servicio como talleres privados, lo cual también es inviable ya que la actual concesionaria podría demandar al Consell por daños y perjuicios, porque tiene un contrato firmado. Además, se debería regular a nivel autonómico por parte del Gobierno balear, lo cual, de nuevo, no sería factible a corto y medio plazo debido a la necesaria tramitación legislativa. Además, el Consell debería garantizar la imparcialidad de los talleres privados. Todo ello nos lleva a la conclusión de que la alternativa más realista y factible es continuar con la tramitación de la nueva concesión y, en paralelo, realizar un seguimiento exhaustivo del concesionario actual, requiriéndole el cumplimiento de todas sus obligaciones, tal y como estamos haciendo. Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para la recuperación de un servicio que estaba abandonado por parte de la administración desde hacía años”.