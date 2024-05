Convocatoria para solicitar las ayudas para personas mayores de 65 años o personas con discapacidad

Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) la convocatoria y las bases de las ayudas económicas individuales para personas mayores de 65 años o personas con discapacidad reconocida para cubrir necesidades sociosanitarias del Consell Insular de Menorca.



El importe global máximo de la convocatoria es de 250.000 euros, desglosado en dos líneas. La mitad, 125.000 euros, van destinados a ayudas para la gente de más de 65 años, y los restantes 125.000 euros a personas con discapacidad. Esta cifra total aumenta 50.000 euros respecto del año pasado, incrementando 25.000 por cada línea, que antes tenían una ayuda de 100.000. El importe máximo por beneficiario es de 2.500 euros, tienen que estar empadronados en la isla y se tienen que justificar los conceptos de su solicitud.



Las personas físicas pueden registrar de entrada su solicitud y la documentación exigida, bien presencialmente a las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del CIM de Maó y de Ciutadella, a través de los registros de entrada de los ayuntamientos o también lo pueden hacer telemáticamente a través de la página web del Consell mediante este enlace: https://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100885&IDDEPARTAMENT=55



Este año se ha introducido un límite máximo a percibir del 50%, 75% o 100% del gasto, según la capacidad de renta de la unidad computable de convivencia, teniendo en cuenta también los importes máximos individuales por beneficiario y los importes máximos por tipología de ayuda.



Del mismo modo que en convocatorias anteriores, si los interesados prefieren que la administración consulte su documentación por no tenerla que aportar no tienen que marcar ninguna de las opciones contrarias. Si hay más miembros computables (cónyuge, pareja de hecho o relación análoga de afectividad cuando los beneficiarios sean mayores de edad o responsables legales en caso de que los beneficiarios sean menores de edad con discapacidad reconocida) se tienen que rellenar los datos y tiene que constar la firma de estos miembros.



Este año, en el caso de las ayudas por adaptación del hogar y tratamientos profesionales se podrá pagar hasta el 100%, teniendo en cuenta los criterios ya descritos, a cambio del 50% que se garantizaba el año pasado. Además, se podrá pedir una ayuda por varios conceptos como la reparación de sillas de ruedas y una silla para subir y bajar escalas, novedades este año 2024, pero en ningún caso la suma de las ayudas puede superar el límite de 2.500 euros. Otros como obturaciones, empastes e higienes dentales que no formen parte de un implante o prótesis dental, prestaciones farmacéuticas, de asistencia sanitaria y de higiene no son objeto de ayuda.



El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de hoy y finalizará el viernes 28 de junio de 2024 (ambos incluidos), siendo subvencionables los gastos realizados entre el 6 de junio de 2023 y el 28 de junio de 2024.