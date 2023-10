Conferencia «El paraigua documental», desde la mirada de Carlos Permuy

Este viernes, 6 de octubre, el Arxiu d'Image i So de Menorca acogerá la charla «El paraigua documental» de Carlos Permuy en el marco de la exposición «Deus ex petra» que se puede visitar hasta finales de octubre.



Carlos Permuy ofrecerá una conferencia en la cual hablará sobre fotografía documental, de calle y de viajes, completando las explicaciones con muestras de su trabajo.



También hablará del proceso y la técnica que usó en la creación de las extraordinarias y originales fotografías que forman parte de la exposición «Deus ex petra», que nos acercan a las construcciones prehistóricas de Menorca –con una mirada muy personal–, en un ensayo sobre la busca que ha hecho el hombre de la luz desde la oscuridad desde un plan espiritual.



La charla tendrá lugar este viernes 6 de octubre a las 20 horas al salón de actos de Can Victori.



Queremos recordar que la exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la misma sala y se puede visitar en el horario de atención del Arxiu d'Image i So de Menorca.