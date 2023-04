“Atrapats” llega a Ciutadella

El Ayuntamiento de Ciutadella prepara la próxima exposición en la sala de exposiciones "El Roser", que consiste en un ensayo fotográfico del autor Lucas Vallecillos.

Esta muestra, de carácter mundial, investiga, denuncia e invita a reflexionar al espectador, en palabras del autor, “sobre los marcos socioculturales que crean los adultos para atrapar y explotar a los menores, vulnerando impunemente sus derechos fundamentales, y normalizando que forman parte del engranaje económico, de países con gobiernos y sociedades que miran hacia otro lado”.

La exposición se podrá visitar desde el próximo martes, 24 de abril, y permanecerá abierta hasta el 5 de mayo.

Licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona y con un posgrado de fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fotógrafo profesional e independiente desde 1999. Su trabajo ha ido evolucionando hasta conseguir un estilo propio, donde la antropología y los derechos humanos son las temáticas que suele tratarse en sus ensayos fotográficos.

Es miembro fundador y codirector de BCN-DH, el festival de fotografía sobre derechos Humanos y Justicia Global de la ciudad de Barcelona. E imparte talleres y seminarios en centros docentes sobre el ensayo fotográfico, siempre desde una perspectiva documental. Y es profesor del Postgrado de Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Trabaja como freelance para medios nacionales e internacionales. Sus proyectos se han publicado en medios como The New Yorker, Daily Mail, Elle, BBC, Time, Newsweek, Open Democracy, The Sunday Times; Wall Street Journal; National Geographic, La República, El País, Ahora, El Mundo, El Periódico de Cataluña, Lonely Planet magazine, GEO, deviajes, Altair, Méditerranée magazine, Ashahi Weekly, Cosmopolitan, GQ, Woman y Storica National Geographic, entre otros. El pasado año sus reportajes aparecieron reproducidos en 48 medios de comunicación. Y sus imágenes formaron parte de más de 200 proyectos editoriales (libros de antropología, derechos humanos, historia, fotografía, etc.)

Su obra se ha expuesto en el edificio Fòrum, El Born Centro de Cultura y Memoria, Palau Robert, Museo de Sant Boi de Llobregat, Museo de Santa Coloma de Gramanet, Visa Off (Francia) , Museo Memorial del Exilio (La Jonquera), Museo de Historia de Cambrils, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Lleida, entre otros centros de arte y cultura.

Ha colaborado con diversas instituciones, como la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo Monetario Internacional, el Ayuntamiento de Tokio, Gobierno de México, Gobierno de Austria, Gobierno de Gran Bretaña, Gobierno de Estonia, Gobierno de Turquía, Gobierno de Kenia, Gobierno de Chile, Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, la Generalidad de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, Junta de Andalucía, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de A Coruña

Actualmente está con la agencia española Contacto, que distribuye su obra en todo el mundo.

Es autor de cuatro libros; “Castells i Castellers” 2011, “La Costa de Almería”, 2007. “Magrana”, 2006 y “Castellers”, 2006.