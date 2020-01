El Ayuntamiento de Alaior tiene ya confirmadas más de treinta reuniones con empresas del sector turístico en FITUR



El Ayuntamiento de Alaior, expositor este año en FITUR, la feria internacional de turismo, ha preparado una agenda repleta de reuniones

con diferentes empresas turísticas y asociaciones tanto nacionales como internacionales, para presentarles toda la oferta cultural, artística y turística del municipio.



José Luis Benejam, alcalde de Alaior, otros responsables del consistorio y sus co-expositores se reunirán, entre otras, con Worldwide Travel

Destination Management (Reino Unido), Promo Communications Business Consultancy (China), Joytour International Service (Estados

Unidos), Miki Tourist (Japón), Winerist (Estados Unidos), Asociación Española de Ecoturismo, Destination Services España, Madrid from my

Heart (España), Asociación Española de Enoturismo, Joyas de España, K Spain travel and Leisure (España),Tour ofertas (España), Altair Viajes

(Colombia), de Arma Viajes (Argentina), Representaciones Turísticas Mundiales (Colombia), Travel in Paradise (Costa Rica), Ctrip (China), Nan

Travel (Reino Unido), Eurojet (Serbia), Europe Incoming (Reino Unido) y ArmiTour (España).

Al margen de este tipo de reuniones, deben sumarse las ya concertadas por cada empresa que acompaña al Ayuntamiento en esta emocionante iniciativa.



Además, desde el Ayuntamiento también se han concertado dos jornadas de trabajo con profesionales del sector para sus co-expositores: ‘La

influencia de los influencers: nuevas formas de comunicación digital’, a cargo de José Félix Arranz, client services director de la empresa Story

Lab España y uno de los mayores expertos en marketing influencer.

Por otro lado, ‘Turismo LGTBIQ+: retos y oportunidades’, a cargo de Juan Pedro Tudela, director de Diversity Consulting International, entidad que trae a España a más de 11 millones de turistas del colectivo LGTBIQ+ cada año, que destaca por su alto poder adquisitivo e interés por el turismo sostenible, así como por el respeto a la naturaleza.

Uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de Alaior es la apertura del municipio a otros mercados no tan explorados como el europeo,

además de dar a conocer entre profesionales y público en general la excelente oferta comercial, cultural y turística a través de la realización de

contactos directos con agentes especializados, buscando la excelencia en la oferta turística y el feedback requerido.



El jueves 23 de enero, a las 12h, en el stand de Alaior (7C20), se llevará a cabo El Día de Alaior, una presentación del municipio con degustaciones de productos locales, a la que también asistirán numerosas personalidades del mundo de la cultura, medios de comunicación y

autoridades tanto insulares como autonómicas.

En FITUR, Alaior se abre al mundo ofreciendo lo mejor de sí mismo, haciendo hincapié en la hospitalidad de sus gentes, su autenticidad, la

impresionante red de yacimientos arqueológicos y el más esmerado servicio al visitante. Alaior es vida, pura Menorca.

Benejam ha mostrado su enorme ilusión por como se está preparando este gran proyecto para promocionar el municipio de la mejor manera.