VOX Palma: "Desconocíamos totalmente la otra cara de "El Charly". Nos hemos llevado una sorpresa"

Tras la operación "Jaque Mate", Carlos Cortés "El Charly" fue detenido. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha tenido que salir a dar explicaciones por la relación de VOX con el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas: "Desconocíamos totalmente la otra cara de "El Charly". Nos sorprendimos cuando nos enteramos del operativo y lo que decía. Su vida, su comportamiento y su gente nunca dio que pensar que era de lo que ahora se le acusa", ha admitido.

SE CONOCIERON EN 2020

Fulgencio Coll ha explicado que, en mayo de 2020, se conocieron: " Cortés quería hablar conmigo porque había cumplido 14 años de cárcel y quería cambiar las cosas. Me expresó su intención de hacer todo lo posible para defender los derechos del pueblo gitano. De esta relación han salido llamadas y encuentros con el objetivo de ayudar desde el punto de vista social. Bajo ningún concepto, ni al principio ni a lo largo de la legislatura, ni Vox ni yo fuimos a cazar votos del pueblo gitano", ha asegurado.

VOX ESTUDIA PRESENTAR UNA QUERELLA CONTRA MÉS

Durante la intervención, Fulgencio Coll ha expresado "todo su apoyo" a la regidora Jero Mayans, a quien "se ha acusado de forma injusta" por su vinculación con la Federación de Asociaciones Gitanas. Sobre esto, el portavoz ha explicado que Mayans trabajó en la federación "ayudando en la labor de asistencia social" y, por ello, "fue la primera sorprendida" cuando se destapó la operación "Jaque Mate".

Ha pedido a la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, que pida disculpas y "no trate de involucrar a Jero Mayans con la parte del narcotráfico". "Estamos analizando presentar una querella, pero todavía no la hemos ejecutado", ha concluido.