Recorrerá en 5 días los 110Km de la Serra de Tramuntana por la investigación contra el cáncer

Magdalena es una mujer de 59 años, es médico y una enamorada de la montaña. Desde hace unos nueve años Magdalena corre para "cargar las pilas". Hace dos años le diagnosticaron un colangiocarcinoma avanvanzado con un pronóstico de 14 meses. Ella siguió corriendo hasta que una metástasis en la cadera le impidió seguir con esta pasión.

Cuenta que la quimioterapia no funcionó ya que hubo progresión de las metastasis óseas en las costillas y las vértebras. Actualmente participa en un ensayo clínico en el Hospital Vall d'Hebron y siempre que los fármacos se lo permiten sale a caminar por la montaña. Quiere apoyar y dar visibilidad al #RepteMetàstasi porque insiste "creo en la investigación, siempre la he considerado primordial para avanzar. Es la mejor inversión tanto para los enfermos de cáncer como para sus familias y la sociedaden general".

Se ha propuesto este reto caminar los 110 km de la Serra de Tramuntana (Mallorca) de Andratx a Pollensa en 5 días consecutivos para animar a todos a que colaboren con la investigación. Partirá de Andratx el 18 de abril.

#RepteMetàstasi

El #RepteMetàstasi es un llamamiento del IRB ( Instituto de Investigación Biomédica) Barcelona a toda la sociedad para combatir la metástasis con el objetivo de recaudar 5 millones de euros que pemitan acelerar la investigación, captando nuevos talentos, adquiriendo nueva tecnología y habilitando nuevos espacios de laboratorio.

Y es que señala esta entidad que a pesar de los avances en la investigación oncológica de los últimos años, la metástasis continua siendo responsable del 90% de las muertes por cáncer. https://www.reptemetastasi.com/

La metástasis es la expansión del cáncer a diferentes órganos del cuerpo. Este organismo señala "conocemos bien los tumores y sabemos cómo tratarlos pero aún queda mucho camino por diagnosticar, prevenir y curar la metástasis."