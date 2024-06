¿Es posible controlar y evitar el turismo de borrachera?

Se ha hecho viral la imagen de un turista alemán que en Playa de Palma orina desde el balcón a la calle. Los vecinos le recriminaban su incivismo. Lo hizo en primera línea, a plena luz del día. Y totalmente impasible, a sabiendas de que le están grabando. No muestra ningún tipo de pudor ni vergüenza. Y cuando termina sus necesidades, vuelve al interior del apartamento tan campante, para indignación de paseantes, vecinos y turistas.

Es una imagen más de los excesos y el incivismo de Playa de Palma. Y no es la única de esta temporada ya hemos visto agresiones, peleas, un turista que robó y volcó una excavadora y dos fallecidos por balconing. Una temporada que ha empezado con las peores imágenes que podemos proyectar de Mallorca, tanto nacional como internacionalmente.

Pedro Marín, presidente de la Asociación hotelera de Playa de Palma considera que se están recogiendo los frutos de 8 años de dejadez política. Reclama a los gobernantes medidas valientes porque "con medidas normales esto no se ataja, en nuestras encuestas de calidad la queja más habitual es el abandono y el desorden de la vía pública y el incivismo". El delegado del Gobierno, que fue alcalde de Calvià, hizo entonces un excelente trabajo y nosotros le hemos pedido que nos indique las cosas que se hicieron en Magaluf para erradicar estas estas conductas y estas barbaridades.





Filtros a los turistas en los hoteles

Calvià ha conseguido la reconversión a otro tipo de turismo. Ha frenado esas imágenes que tanto dañaban el destino. Con una potente inversión privada, además de trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad. En Playa de Palma siguen las inversiones, el 80% son hoteles de 4 estrellas o 4 estrellas superior, se toman medidas en los establecimientos para filtrar a este tipo de turista, se han subido los precios pero Marín reclama a la administración que haga su parte. Piden que se destinen fondos de la ITS.

"Nosotros para filtrar este tipo de turistas ya ponemos restricciones de tres o cuatro noches para que no puedan venir un día o dos, estamos subiendo los precios, ponemos seguridad privada dentro de los establecimientos más no podemos hacer. "El desembolso que hemos hecho estos últimos años para mejorar las plazas tiene que ir acompañado de la administración porque si no no es posible hacer un cambio de modelo turístico", afirma Marín.

El presidente de los hoteleros de Playa de Palma se queja de que el comercio que está proliferando son los supermercados, que afirma permiten en sus puertas los botellones. "Pido a las administraciones que sean más valientes y que sean más rápidos".

Pedro Marín también se queja de que "a la venta ambulante se la dejaba campar a sus anchas, los clientes salen de los establecimientos y ahora tenemos manteros por todo el paseo marítimo, ¿cómo se puede tener un turismo de calidad así?", se lamenta Marín que insiste que “en una zona turística de calidad la seguridad tiene que ser la bandera, pocas cosas pasan”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Los hoteleros critican que sigan los 90 bloques de hormigón que se pusieron como medida antiterrorista “somos la única zona turística que tenemos estos bloques por toda la primera primera línea de playa y se emplean como expositores para la venta ambulante o incluso como barras móviles para la gente que está en la playa".





Marín reconoce “es evidente que a corto plazo es inviable cambiarlo. Esperemos que en estos próximos dos o tres años se vea un cambio. "El incivismo es prácticamente 1 km 1 km y medio pero al final esto se expande y es muy difícil de controlar", afirma.





Dinero de la ecotasa

Marín asegura que faltan efectivos policiales en la zona "pues que pongan dinero del ITS, agentes que paseen constantemente como hicieron en Calvià, pero esto tiene que ser constante, cada día, no puede ser que hagamos una redada a lo bestia y mañana no hagamos nada porque así no funciona".

Y que hagan cumplir las normas con contundencia porque si no al final envías un mensaje que la prensa internacional se hace eco pero luego vienen aquí y sigue la misma permisibilidad y al final es que se ríen de nosotros“.

Vecinos, comerciantes y hoteleros van a una y reclaman dureza en las sanciones y que se haga cumplir de verdad la normativa. Si está prohibido beber en la calle, que se cumpla la prohibición. Si no se puede comprar alcohol más allá de las nueve y media de la noche, que se cumpla, vigile y sancione, no solo a quien venda, también a quien compre. Porque no es de recibo orinar sobre los toldos de dos comercios, salir en todos los medios e irse de rositas.





































sdsd