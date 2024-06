¿Es posible alquilar una vivienda con garantías?

Según el INE, en Baleares hay entre 80.000 y 100.000 viviendas vacías aunque desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, se cuestiona esa cifra.

Es innegable que hay muchas viviendas que no salen al mercado, ni de alquiler ni de venta. Que no se pongan a la venta hace pensar que los propietarios no quieren desprenderse de ellas, pero ¿por qué no alquilarlas? La respuesta más habitual es que hay miedo e inseguridad por si un inquilino se niega a pagar o a dejar la vivienda.

El Govern trabaja en elprograma de alquiler seguro, sus previsiones es ponerlo en marcha dentro de este año. El ejecutivo sería el arrendador de viviendas vacías que después subarrendará a un precio asequible, un 30% por debajo del precio de mercado. Mientras esto llega, el problema sigue bien latente hoy en Baleares.

Así que te vamos a explicar, como propietario, cómo puedes poner tu casa en alquiler con garantías.

Los pisos están vacíos por hay falta de confianza por posibles impagos o por destrozos lo que hacen que estén cerrados o se destinen al alquiler vacacional. José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, te da algunas claves para un alquiler seguro.

Contrato, avales y seguro





Reconoce Artieda que la garantía total ews difícil pero sí que se puede garantizar el máximo posible siguiendo ciertos pasosy pautas. La primera es la contractual. Recuerda que la Ley de Arrendamientos obliga a una fianza, que se tiene que depositar en el Ibavi, y luego permite dos garantías adicionales para la posibilidad de fijar como responsable solidario a un avalista (puede ser personal o bancario). "En ambos casos, tanto el arrendatario como avalista, pasarían los oportunos filtros de solvencia y bueno con esto ya de inicio a nivel contractual, ya se parte de una buena base".

Una opción muy recomendable es el seguro contra impagos que cubre 12 meses de renta y también desperfectos, hasta 3.000 euros. "Es una póliza que cubre 12 meses de renta y permite que el propietario siga cobrando mensualmente la renta. Incluye la defensa jurídica y el inicio de las actuaciones de desahucio y luego una cantidad por daños, que suelen ser unos 3000 €. Este este producto tiene un coste aproximado en un 4 % de la renta anual , de una renta de 1000 € pues serían unos 460 € al año".

Reconoce el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, que cada vez son mas profesionales los inquilinos que se declaran insolventes o que okupan viviendas "pero no hay que demonizar. Lo que hay que hacer, insiste Artieda, es "agilizar trámites judiciales porque el seguro puede cubrir 12 meses, pero puede tardar hasta tres años en sacar a alguien de tu vivienda".

La gestión mensual de un profesional es también importante. Asegura que es una ayuda para ambas partes por la mediación y rebaja el nivel de impago, "no llega ni al 1%, porque haces de inicio un filtro basado en la experiencia y recomiendas el seguro". Además cuando el inquilino y el propietario que hay un profesional que media y que en caso de impago enseguida actúa pues también también ayuda, afirma Artieda.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado