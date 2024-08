Pau Bellifante, propietario de Princesita: "Las grandes superficies han hecho mucho daño"

Las cuatro tiendas de la cadena Princesita que quedaban en la ciudad cerrará en poco tiempo debido a las bajas ventas que se están produciendo. La cadena llegó a tener en su momento hasta siete tiendas repartidas por toda Palma, tres de las cuales ya habían cerrado en los últimos años. Su propietario Pau Bellifante, ha explicado en COPE ha decidido cortar por lo sano y en este caso cerrar las tiendas que estaban operativas.

El propietario cree que, si no se «facilita la entrada a Palma con el coche» no se podrá hacer nada. Además, critica la mala gestión de la antigua legisltura por la peatonalización y la subida de precios de los parkings. Dice Bellifante que "los centros comerciales han quitado mucha clientela y el Ayuntamiento no ha hecho nada para facilitar que la gente venga dentro de Palma, nos vamos a morir todos los comercios."





CENTROS COMERCIALES

Y es que uno de los principales factores que ha provocado este cierre han sido los centros comerciales y grandes superficies. Estos asegura Bellifante han hecho que la gente "deje de venir a los pequeños comercios de la ciudad" haciendo que la brecha entre las dos partes sea más grande hasta el punto de que muchos comercios que han existido toda la vida se hayan visto en la obligación de cerrar.