Palma abre 44 parques y zonas verdes

El Ayuntamiento de Palma abre este miércoles 44 parques y zonas verdes de diferentes barrios de la ciudad, aunque seguirán precintados los juegos infantiles. Además, este viernes, 1 de mayo, se abrirán las cuatro grandes zonas verdes de Palma: el bosque de Bellver, el parque de ses Estacions, el parque de la Ribera y el parque de sa Riera.

En los últimos días, han señalado, los técnicos del área de Infraestructuras, con la colaboración de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) están reforzando los trabajos de mantenimiento y desinfección de los parques, que continuarán diariamente.

Con esta medida quieren favorecer el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y, al mismo, tiempo, favorecer el paseo con niños y la práctica del deporte al aire libre en más espacios de Palma. En este sentido, la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, ha apelado a la responsabilidad y al civismo de la ciudadanía para seguir las indicaciones decretadas.

SE ABREN 44 ZONAS

Cort ha detallado las 44 zonas que se abren este miércoles:

Ramon Rotger (Bons Aires), Camp Redó (Camp Redó), Can Simonet (Camp Redó), Reina Sancha de Nàpols (Secar de la Real); Son Serra Parera (Secar de la Real), Mirador del Terreno (El Terreno), sa Quarentena (El Terreno); Establiments Plaza Nova (Establiments); Son Vich (la Bonanova); Jardí del Bisbat (la Seu); Mirador Joan Miró (Porto Pí), Los Leones (Sant Agustí); Gomila Park (Son Armadams), Son Ximelis parc (Son Anglada); Son Cotoner parc (Son Cotoner), Son Dameto Nou (Son Dameto), Son Pizà (Son Dameto); Sagrat Cor (Son Espanyolet); Son Dameto Dalt (Son Rapinya); Son Puig d'Abaix (Son Roca); Son Puig Torrent (Son Roca); Son Puig Dalt (Son Serra-La Vileta); Arabella-Son Xigala II (Son Xigala); parc de Son Martorell (Coll d'en Rebassa); Torre d'en Pau (Coll d'en Rebassa), Can Tarres (el Molinar); Sa Petrolera (el Molinar); Son Perera (El Molinar); ses Cases de Son Ameteler (El Vivero); s'Hostalets (Els Hostalets), ses Sorts (Estadi Balear); sa Ribera Espai Verd (Les Merevelles), la Femu (l'Olivera), Jorge Luis Borges (Pere Garau), Can Palou-Façana Martíma Fase III (Polígon de Llevant), parc de Son Pedrals-Façana Marítima Fase IV (Polígon de Llevant), parc Krekovic (Polígon de Llevant), Aparcament Manacor (Polígon de Llevant), Crèdit Balear (Rafal Nou), Son Gibert Parc (Rafal Nou); Mare de Déu de la Victòria (Son Gotleu); plaça Orson Welles (Son Gotleu), sa Fertilitzadora -Son Costa (Son Oliva) y Son Rul.lan (Son Rul·lan).