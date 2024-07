El Ministerio de Interior obliga a las agencias de viaje a facilitar los datos de las reservas

Las agencias de viaje estarán obligadas a registrar los datos de todas las personas que reserven hoteles o alquilen vehículos a motor en España. Además deberán comunicarlos al Ministerio de Interior. Hasta ahora esta obligación solo afectaba a los establecimientos de alojamientos. La razón te va a sorprender, porque el único motivo que han dado desde el Gobierno central es que pretenden anticiparse a un posible atentado terrorista.

Así nos lo ha explicado Pedro Fiol, Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares: "Principalmente se refería a poder anticiparnos y a poder prevenir, pues atentados terroristas. Mira, yo sinceramente no creo que un terrorista acuda a una agencia de viajes a formalizar ninguna reserva. Probablemente tenga otros métodos mucho más sofisticados. Probablemente vaya pisos de alquiler y no tire de un paquete vacacional al uso para cometer ningún acto delictivo, por eso pensamos que la medida es desproporcionada"

¿Te imaginas un terrorista contratando un paquete vacacional? Pues esta medida va a tener consecuencias en el motor principal de nuestras islas, en el turismo. Fiol nos explica el porqué: "Por supuesto directa e indirectamente va a afectar a nuestro turismo, porque realmente muchas agencias de viajes en origen que tengan que estar solicitando ciertos datos porque nosotros como agencias receptivas los tengamos que solicitar va a hacer que muchas agencias cuando vean el embrollo y la complejidad cuando hasta ahora simplemente se ha pedido un nombre y un apellido, el total de noches y con quien venías, el tener que estar pidiendo otros datos más sensibles probablemente afecte y sea una consecuencia bastante directa de que tengamos un problema de personas que vengan a visitarnos".

Una ley que según nos cuenta el presidente de AVIBA han tomado sin hablar con las agencias de viajes y que les ha pillado totalmente por sorpresa: Sinceramente pensábamos que este decreto no saldría la luz finalmente, es decir, que no se ejecutaría. Lo que más nos ha sorprendido es que no va junto una orden ministerial que dé explicaciones de qué tenemos que solicitar las agencias de viaje y como tenemos que hacerlo, entonces lo han hecho a modo de decreto, sin orden ministerial, sin posibilidad nosotros de recurrir, y esto nos crea más incertidumbre porque no sabemos exactamente cuáles datos tenemos que transmitir". Además las multas por no cumplir esta ley pueden rondar entre los 3.000 y 5.000 euros.