Los trabajadores sanitarios de SSG denuncian que no les descontaminan los uniformes

Los trabajadores de Ibiza de la empresa de transporte sanitario Servicios Sociosanitarios Generales han hecho un llamamiento a la huelga que comenzará el lunes a las 00.00 horas. Entre el personal del servicio de urgencias y de recogidas programadas, se espera que haya unos 220 trabajadores en huelga de los 500 que hay en Baleares.

Entre los motivos, han denunciado que el aumento del IPC está congelado desde el año 2017. El delegado del comité de empresa, José Romero, cuenta que ya descombocaron un parón hace dos meses porque la empresa parecía que quería negociar, pero no han solucionado nada pese que lo han intentado durante este tiempo. Lamentan que no se sienten escuchados.

También critican las deficiencia del servicio por no cumplir el mínimo de lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas. Según el sindicato, faltan camilleros, las instalaciones son inadecuadas y no se lleva a cabo correctamente la descontaminación de los uniformes, entre otros motivos, lo que preocupa mucho a los trabajadores. Aseguran que cuando llevan a cabo su trabajo tienen mucho contacto con los pacientes y no saben nada de ellos, por lo que una malaa higiene les pone en peligro.

La huelga empieza el próximo lunes y será indefinida hasta que se llegue a un acuerdo con la empresa, asegura Romero.