Los argelinos de Son Gotleu se trasladan al Arenal de Llucmajor

En Son Gotleu, después de todos los problemas que han causado los argelinos, con manifestaciones y muchos días de tensión han conseguido expulsarlos del barrio. Sin embargo, la situación se traslada a otra zona, concretamente en s'Arenal de Llucmajor, que ahora ve como su barrio es el lugar de residencia de estos individuos. Los juzgados de Vía Alemania han notado la significativa bajada en las detenciones de ciudadanos de nacionalidad argelina desde que estalló el conflicto en Son Gotleu.

Desdela semana pasada, cuando centenares de personas se lanzaron a las calles y decenas de ellos se vieron envueltos en duros enfrentamientos violentos, los argelinos se refugiaron en sus casas, muchos de ellos en pisos patera, donde permanecieron escondidos por miedo a ser linchados durante algunos días. Finalmente, al ver que la situación no se llegaba a calma y que el ambiente iba adquiriendo un tono mucho más violento y hostil decidieron abandonar el barrio.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de s'Arenal, Alain Carbonell ha explicado en COPE que ya han empezado a notar la llegada. En los últimos días "han vuelto a aparecer muchos cristales rotos de los vehículos y no sabemos si esto se debe a los que ya estaban aquí o por los que se han sumado en los últimos días"





REFUERZO POLICIAL

Carbonell asegura que este movimiento coincide con el refuerzo de los cuerpos policiales y es algo que "viene muy bien" para garantizar la seguridad ante este tipo de sucesos. Sin embargo no es suficiente ya que en muchas ocasiones faltan efectivos. Carbonell ha explicado que "cuando hacen estos delitos y los persiguen se van a Llucmajor donde la Guardi Civil no tiene competencia y cuando actuan en el pueblo vuelven a la ciudad para no ser identificados." Indica Carbonell que "se trata de una delincuencia itinerante y reincidente."