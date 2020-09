Incertidumbre, caos y falta de profesores en la 'vuelta al cole'

Escuela Católica (ECIB) ha calificado de "inasumible" una ratio de 20 alumnos por aula si no se destinan al menos más de 150 profesores a la concertada.

La secretaria general de ECIB, Llúcia Salleras, ha señalado que si la Conselleria no dota de como mínimo 150 profesores más a la concertada los centros no podrán desdoblar unidades y, por lo tanto, no podrán tampoco asumir una ratio de 20 alumnos en Educación Infantil y Primaria y 15 alumnos en Secundaria.

Salleras ha explicado que si bien desde la Conselleria se aseguró que se destinarían 30 profesores más a la concertada para hacer frente a esta situación, tras una ronda de consultas con las direcciones y titulares de los centros, la carencia de profesorado se puede situar más allá de más de 100 nuevos profesores, únicamente si se habla de colegios de Escuela Católica de las Islas.

En caso contrario, ha apuntado, la ratio de las aulas se verá necesariamente aumentada más allá de los 20 alumnos, eso sí, asegurando una distancia de seguridad obligada entre ellos, e intentando por todos los medios ofrecer un nivel de calidad de la enseñanza adecuada.

COMPARECENCIA CONSELLER EDUCACIÓN

El conseller de Educación, Martí March, reconocía el martes en un Pleno Extraordinario que en junio se planteó como objetivo comenzar el curso en el llamado escenario A de completa presencialidad pero la realidad ha demostrado la necesidad de prever el escenario B de semipresencialidad con el que finalmente arrancará un curso en el que el "riesgo cero" no existirá".

March ha subrayado que el regreso a las aulas es una necesidad social, psicológica y emocional porque el contacto es clave y la vuelta a clase será beneficiosa para los alumnos.

En todo caso, para el responsable de Educación, el escenario B es un escenario realista "porque la vuelta a las aulas no puede esperar y las escuelas se tienen que abrir con las máximas garantías".

El conseller de Educación ha repasado las medidas sanitarias que marcarán el nuevo curso relativas a medidas de higiene, ratios o entrada progresiva y ha señalado que entre el 3 y el 4 de septiembre comenzarán a realizarse pruebas serológicas a los docentes.