El IMAS tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tutela a un total de 16 menores víctimas de explotación sexual. En total, tiene a 359 menores tutelados en los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a jóvenes con medidas de protección. De estos menores, 278 son adolescentes y, entre estos, se tiene constancia de 16 casos de explotación sexual infantil. Las víctimas son 15 niñas y un niño, de los cuales dos residen en centros en la península. Según han afirmado, en todos estos casos se ha actuado siguiendo el protocolo del IMAS y se ha informado en todo momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según han detallado, el protocolo establece que cuando cualquier profesional de un centro tiene sospechas o indicios de que un menor pueda ser víctima de explotación sexual infantil debe recabar toda la información posible y elaborar un informe de incidencias.

Posteriormente se debe notificar el caso en el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), y en paralelo, se deriva el menor a la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (Uvasi) para que esta valore la credibilidad del testimonio del menor. Los posibles casos se comunican a Fiscalía de Menores, Policía Nacional o Guardia Civil con el informe de incidencias y toda la documentación relacionada.

CENTROS DE MENORES

Existen dos tipos de centros de menores en las islas. Los dedicados a la protección de los menores y los de reforma. En el primero los centros cumplen las obligaciones que no se han cumplido por parte de las familias. Los de reforma, en cambio, son los que internan a los jóvenes de entre 14 y 18 años que han cometido algún delito.

La jefa de servicios de medidas judiciales de menores, Xisca Amengual, recuerda que los centros de protección de menores, aunque se llamen igual, no son para delincuentes. De hecho son la familia de los menores que no tienen. Estos no han hecho nada, por lo tanto, dice, de aquí no se escapan porque tienen total libertad.

Otro tipo de centros son los socioeducativos, que son los conocidos reformatorios. Cuando un menor comete un delito, el juez dicta su condena. Esta puede ser una tarea socioeducativa o una privación de la libertad en régimen cerrado, abierto o semiabierto. Existen tres en las islas: es Pinaret, solo de niños, el Fusteret, solo de niñas y el Mussol, mixto y normalmente de régimen semiabierto. Actualmente hay unos 100 adolescentes en estos centros.

De estos centros no pueden escaparse los jóvenes porque vendrían a ser como prisiones. Hay policía y se les controla. A no ser que tengan un régimen semiabierto, que les autoriza a hacer determinadas salidas, como por ejemplo para trabajar.

VOX SOLICITARÁ VISITAR LOS CENTROS DE MENORES

El grupo de Vox en el Consell de Mallorca solicitará visitar los pisos tutelados y centros de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tras la violación grupal a una menor en Palma y las informaciones sobre presuntas redes de prostitución de menores fuera de los centros.

Así lo ha anunciado Vox en un comunicado en el que avanza que también preguntarán al pleno sobre esta cuestión. "Los que se erigen en campeones del feminismo callan cuando se abusa de las menores que el Consell de Mallorca tiene a su cargo", ha denunciado el conseller Toni Gili. Vox, haciéndose eco de la noticia publicada por 'Diario de Mallorca', ha señalado que "no puede caber la menor duda ante algo tan grave y que según algunos agentes de la Policía es plenamente conocido por el IMAS".

"Estamos hablando de mujeres menores de edad explotadas sexualmente, abocadas a la marginalidad y abandonadas por la institución que se supone debe velar por ellas. Si realmente en el IMAS han mirado a otro lado para no ver estos casos, alguien debe dar explicaciones y asumir sus responsabilidades", ha insistido Gili.