Desesperación de una madre de Palma: "A final de mes mis hijos y yo nos quedaremos sin casa"

El esfuerzo para alquilar una vivienda en Palma representa el 41% de los ingresos de un hogar medio, y el pago por la adquisición de una casa supone el 44 %, según un estudio publicado por idealista basado en los datos del primer trimestre de 2024. Es el porcentaje más alto de todo el país.

En el conjunto de España el porcentaje de los ingresos del hogar necesarios para acceder a una vivienda creció hasta el 22,6 % en el caso de la compra y hasta el 34,5 % en el caso del alquiler durante el último año.

LLAMADA DESESPERADA

Te vamos a hablar del caso de Davinia. Tiene dos hijos y a final de mes tiene que abandonar el piso de alquiler, ya quesu propietario lo ha vendido. Lleva cuatro meses buscando vivienda, pero los precios o las condiciones que le piden son inasumibles. De hecho, algunos propietarios se niegan a que puedan entrar los niños al hogar. Su situación es desesperada, por ello, hace un llamamiento urgente para poder disponer de una vivienda digna el próximo mes de junio: "Me han echado del piso y llevo más de cuatro meses buscando piso y es imposible, ya sea por los elevados precios o porque hay algunos propietarios no dejan entrar niños. Otros no me vuelven a contestar o directamente nos dicen que no cabemos", ha explicado.

PRECIOS DESORBITADOS

Los precios mínimos que le piden son desorbitados por pisos de pocos metros cuadrados, algo que no puede asumir ni permitirse: "Barrios muy sencillos como Es Rafal, Calle Aragón o Son Forteza me piden 1500 euros de alquiler cada mes", ha asegurado.

NO PUEDE RECIBIR AYUDAS

Asuntos Sociales tampoco le puede ayudar: "Me dicen que, como tengo familia a la que acogerme, no cumplo los requisitos necesarios para obtener una vivienda a tráves de ellos", ha lamentado.

Si quieres ayudar a Davinia y a sus dos hijos, te puedes poner en contacto con ella en su dirección de correo; davineta18@gmail.com