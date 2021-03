Esta semana santa, cuatro drones vigilarán las playas y áreas extensas de Baleares para controlar que se cumplen las medidas anticovid. El servicio de emergencias cuenta con estos aparatos desde hace un año y medio y aunque normalmente se utiliza para búsquedas y apoyo a otras operaciones, como por ejemplo incendios forestales, ahora se ha convertido en una herramienta más de vigilancia durante este tiempo de pandemia.

Operatiu de videovigilància amb drons a Eivissa, Formentera i Mallorca per garantir el compliment de la normativa #COVID19. pic.twitter.com/hXcEEseblP — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) March 25, 2021

El dron cuenta con numerosas ventajas. El hecho de poder enviar imágenes directamente a un puesto de mando o al centro de emergencias, da a los profesionales una capacidad de análisis e información de si se está produciendo alguna aglomeración, sobre todo en zonas extensas. Además, tal y como explica el Jefe Unidad Operativa de Emergencias es rápido y fiable.

Con el dron, consiguen no movilizar recursos humanos para vigilar estas areas extensas. Por ejemplo, con este aparato se puede ver en tan solo dos minutos una playa de dos kilómetros, algo que de no existir, supondría movilizar una serie de recursos que son escasos. Esa es una de las ventajas principales que ofrece ese sistema, pero no la única.

Explica el Jefe de la Unidad que el dron es un recurso más dentro del departamento. Ahora mismo hay 4 pilotos y 4 drones en las islas que sobrevuelan los lugares más complicados y que envían imágenes a tiempo real. Una herramienta fundamental para comprobar que se cumplen las medidas anticovid en playas por ejemplo. Con la ayuda de esta herramienta, se han localizado personas incumpliendo las medidas y por tanto, han reicbido multa.