Autocaravanista: "Soy pensionista, tengo 68 años y si no duermo en mi vehículo lo haré en la calle"

Vivir en Baleares es sumamente caro. El precio de las viviendas están por las nubes y desgraciadamente no todo el mundo puede permitirse tener un hogar. Por este motivo, están aumentando y mucho la compra de autocaravanas para utilizarlas como vivienda. Ya hay más de 3000 personas que viven en este vehículo en nuestras islas. La nueva normativa multará a aquellas autocaravanas que se utilicen con fines residenciales y permanezcan más de diez días en el mismo sitio. Por este motivo, este sábado se ha convocado un concentración de 10:00 a 12:00 h de la mañana en la plaza de Cort, en contra de la nueva normativa cívica del Ajuntament de Palma bajo el lema ‘No nos prohibirán dormir en camper’.

En Cope Mallorca hemos hablado con el organizador de este movimiento, José de las Heras. Asegura que con 68 años, no le queda más remedio que vivir en una autocaravana porque no puede permitirse pagar mínimo 800 euros al mes por un alquiler: "No tengo otra opción. Yo lo que intento es no molestar a nadie y no acampar en ningún sitio, tal y como dice la ley. Lo único que quiero es que se me permita dormir en mi vehículo sino lo tendré que hacer en la calle. Reivindicamos que nos dejen vivir en nuestra autocaravana. Si nos tenemos que mover de sitio, ningún problema. Yo no prohibiré a nadie ni al señor alcalde que él no pueda vivir en su casa, entonces él no me puede negar que viva en el único sitio en el que puedo estar ahora mismo... Es que no me queda más remedio", ha afirmado.

ACTIVIDADES INCÍVICAS

De las Heras lamenta que algunos compañeros, aunque son la minoría, no cumplan con las leyes y todos tengan que pagar las consecuencias: "Estos son los incívicos. Yo no soy la ley, es la ley los que les tiene que poner en su sitio. Tanto yo como la mayoría de mis compañeros intentamos que todo esté limpio y cumplir con nuestras obligaciones", ha explicado.

ASOCIACIÓN DE AUTOCARAVANAS

Javier Fuster, presidente de la asociación de Autocaravanas de Mallorca, no estará en la manifestación, pero muestra su apoyo a los compañeros que acudirán a Cort, aunque eso sí, hay aspectos que cree que el sector debe mejorar: "Encuentro que es una ordenanza muy radical, ya que prohíbe pernoctar dentro de tu caravana. Puedo entender la postura en cierto sentido del Ayuntamiento porque es cierto que ha habido compañeros que no han cumplido con la ley y han creado malestar entre los vecinos de las zonas donde se hospedaban. Quizás han abusado de ello porque hasta ahora no había mano dura por parte de la policía y la administración", ha asegurado.

¿Qué posible solución ve a este conflicto?

"Que no salga adelante la ordenanza... También que cada 250 metros hubiera una autocaravana aparcada, de esta forma desmasificaría las calles. Se tendría que controlar el asentamiento, de forma que se sanciones cada vez que se haga algo incívico. Por ejemplo, una autocaravana de menos de 750 kg no puede estar desenganchada de la vía pública como se está viendo, no pueden estar con patas niveladoras apoyadas en el suelo, etc...", ha concluido.