¡Adiós desperdicio de alimentos, hola Too Good To Go!

Hablamos con Marta Galarreta, una de las responsables de Too Good To Go. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 23 de mayo de 2019.

Solo en España se tiran a la basura más de 7,7 millones de toneladas de comida cada año y las Islas Baleares no se libran de esta problemática. Aunque no hay cifras recientes, un estudio elaborado en 2015 por FoodSaverTM sobre el desperdicio de alimentos en los hogares españoles revelaba que el 95% de los baleares tiran unos 5 kilos de comida por cabeza al mes, lo que vendrían siendo unos 60 kilos cada año. Si este dato lo aplicamos a ese porcentaje de habitantes podríamos decir que anualmente se tiran más de 64,3 millones de kilos de comida en las islas.

Para poner freno a esta situación, una nueva iniciativa acaba de llegar a Mallorca. Se llama Too Good To Go (http://www.toogoodtogo.es) y es el movimiento que está luchando contra el desperdicio de alimentos en Europa.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira se lanza Too Good To Go que a través de su app móvil conecta a establecimientos como restaurantes, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros, que venden su excedente diario de comida con personas que pueden salvar packs con esa comida de calidad a precio reducido. Así se evita que comida en buen estado termine en la basura. Además, se minimiza el impacto medioambiental de todo ese despilfarro, que ya es la tercera fuente generadora de CO2 en el mundo.

La aplicación se ha lanzado en la isla mallorquina con varios establecimientos en los que ya se puede salvar comida para que no sea desperdiciada como Cocimanía, Antigua Panadería Cerdà, Sa Frutieria Joan Miró, Tangopan Pastelería o Can 126 Bio de Alcudia y Café Forn Sa Bassa Nova en Portocolom, entre otros. Poco a poco se irá ampliando la oferta de comercios presentes en la app y su responsable asegura que “el objetivo es llegar también a todos los rincones y muy pronto llegar al resto de islas con el objetivo de ayudar a los establecimientos para que no tiren comida”.

La app es gratuita y está disponible en iOS y Android. Su funcionamiento es muy sencillo. Nada más entrar, el usuario ve los establecimientos que tiene alrededor en los que poder salvar sus packs sorpresa favoritos a precio reducido que en su mayoría oscilan entre los 2 y 5 euros. El contenido de estos packs es sorpresa, porque cada día será distinto según el excedente que haya tenido el establecimiento, pero con la garantía de que todos los productos son frescos y de calidad y muchos de ellos han sido elaborados el mismo día y su única pega es que no fueron vendidos al llegar el final del día. Se paga a través de la aplicación y el pack se recoge en el establecimiento a la hora establecida.

El desperdicio de alimentos supone un enorme daño para el medio ambiente y si fuera un país sería el tercero más contaminante. "Cada vez que salvamos un pack de comida en Too Good To Go estaremos ahorrando el equivalente al CO2 que emitiría un coche tras recorrer 7,9 kms o lo que emitiríamos si dejáramos la luz de casa encendida una semana”, explica Marta Galarreta, una de las responsables de Too Good To Go. Hasta la fecha en España, la compañía ya ha conseguido ahorrar a la atmósfera la emisión de más de 150.000 toneladas de CO2.

RECETAS DE APROVECHAMIENTO

Desde Too Good To Go hacen un llamamiento hacia la importancia de hacer una mejor gestión de la compra y el uso de la comida, además de sumarse a practicar la cocina de aprovechamiento, esa en la que nada se tira sino que se aprovecha, como una solución necesaria para reducir el desperdicio de alimentos en casa. Y en este sentido, la compañía ha creado un libro online bajo el título ‘Las 10 mejores recetas de aprovechamiento’ (aquí puedes descargarlo http://bit.ly/libro10recetas). "Con este libro queremos ayudar y enseñar a las familias a hacer una mejor gestión y aprovechamiento de las sobras en casa dándoles ideas de recetas originales que sirvan como base para que puedan sacar su lado más creativo en la cocina para reducir su desperdicio. Así no solo estarán ahorrando mucho dinero sino también minimizando su impacto medioambiental”, señala Galarreta.

La idea surgió en Dinamarca en 2016 cuando un grupo de amigos que estaban en un buffet vieron como al final del evento toda la comida que había sobrado se tiraba a la basura. Decidieron que había que poner solución a ese problema y crearon Too Good To Go que a día de hoy está presente con éxito en 11 países europeos, cuenta con más de 9 millones de usuarios y más de 18.000 establecimientos asociados plantando cara al desperdicio alimentario en los que ya se han salvado más de 13 millones de packs.