1.000 autónomos de Baleares se beneficiarán de la cuota cero aprobada por el Govern

El Consell de Govern aprobará este viernes la cuota cero de autónomos para emprendedores con una dotación inicial de un millón de euros que puede ser ampliada si es necesario. Así lo ha avanzado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estimado que esta bonificación llegará a cerca de 1.000 autónomos emprendedores: "La cuota se abonará a través de diferentes convocatorias de subvenciones. La primera se abrirá el 15 de abril para altas desde el pasado 1 de julio de 2023", ha informado.

Al margen de los autónomos emprendedores, la presidenta ha anunciado que en los próximos meses podrán presentar otro paquetes de medidas para autónomos consolidados a partir de los 36 meses.

DETALLES

Se trata de una cuota cero de aplicación los dos primeros años de actividad: "El primer año no se requiere ningún requisito más allá de estar dado de alta como autónomo, y está abierto a todos los perfiles sin límite de edad. El segundo año, el requisito es que los beneficios no superen el salario mínimo. Para el tercer año, la bonificación es del 50 por ciento de la cuota siempre que los beneficios, de nuevo, no superen el salario mínimo", ha afirmado.

Les Illes Balears són terra d'emprenedors, el motor que fa avançar la nostra economia i societat. Avui presentam primeres mesures de suport als autònoms i a l'emprenedoria, en compliment de la paraula donada: la quota zero d'autònoms per a emprenedors els dos primer anys, per a… pic.twitter.com/l9vqRlkHyX — Marga Prohens (@MargaProhens) April 10, 2024





REQUISITOS

La inscripción como demandante de empleo en el Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), justo antes del alta de trabajador autónomo, es un requisito que deben cumplir las personas interesadas en solicitar la subvención, así como estar empadronadas en uno de los municipios de las Islas Baleares; llevar a cabo su actividad y tener el centro de trabajo en la comunidad autónoma, y estar al corriente del pago de las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB).

El plazo de presentación de las solicitudes comienza el 15 de abril de 2024 y termina el 15 de julio de 2024. Las concesiones de las ayudas se resolverán por riguroso orden de entrada en el registro de la Comunidad Autónoma. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial.