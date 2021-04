Xisco Muñoz toca el cielo en Inglaterra

Xisco Muñoz ha hecho historia en el Watford pero también en la historia del fútbol mallorquín al convertirse en uno de los técnicos que han ascendido a Primera División. El de Manacor tocaba el cielo el sábado al vencer su equipo por 1-0 al Millwall, tanto del máximo goleador del equipo, Sarr, de penalti. El Watford ascendía de esta forma con una auténtica explosión de júbilo y regresaba a la Premier League una temporada después de su descenso.

Watford manager Xisco Munoz was lauded by his players as Watford secured promotion back to the Premier League pic.twitter.com/KSfXyGIKy5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 24, 2021

En 24 jornadas Xisco ha logrado 17 victorias y un total de 54 puntos. Desde que se hizo cargo del equipo el pasado 26 de Diciembre, el Watford es el equipo con mejor balance de la Championship.

?? Promoted Watford’s @SkyBetChamp stats since Xisco Munoz’s first game as head coach in December: pic.twitter.com/cGz9E8zFZJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 24, 2021

Era la segunda experiencia como entrenador del exjugador del RCD Mallorca, Valencia, Betis, Nàstic o Dinamo Tbilisi entre otros. Precisamente en el equipo georgiano tuvo la confianza de los dirigentes para debutar como técnico tras haber sido ayudante en el Nàstic de Tarragona.

Tras ser campeón de la liga georgiana recibió la llamada del equipo de Gino Pozo para hacerse cargo del histórico club londinense y la experiencia no ha podido ser mejor. Ya ha hecho historia.





Xisco se mostraba feliz: "Quiero agradecer a todos el apoyo que he tenido. Todo el mundo ha dado lo mejor para el club y para los aficionados.Quiero agradecer a los aficionados todo el apoyo que nos han dado en las redes sociales. Es el momento de disfrutar, hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí".

El técnico ensalzaba a su plantilla: "es un momento especial y es así porque tenemos grandes jugadores. He tenido el mejor equipo de la Championship y hemos dado el máximo en cada partido" y se mostraba emocionado:"no sé cómo lo celebraré pero estoy muy feliz por los aficionados, por los jugadores, y tercero por mi familia y mis chicos.Cuando eres el entrenador sabes el trabajo que hay detrás para llegar hasta aquí. Tenía a muchas familias en mi cabeza cuando escuché el pitido final. No hemos visto a nuestras familias durante mucho tiempo. Ha sido emocionante porque no era fácil hacerlo, estoy muy orgulloso de todos los que han participado en este trabajo".

The ups, the downs and everything in between.



This one is for all of you.



Thank you for sticking by us.



We love you ?? pic.twitter.com/sfCrKgPn8p — Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2021





No se acaban las conexiones mallorquinas con el Watford ya que el exdelantero bermellón en los años 80 Gerry Armstrong también fue jugador del Watford. El actual comentarista felicitaba también a los hornets.

I want to congratulate everyone at @WatfordFC on promotion back to the Premier League ?????? pic.twitter.com/NhlRb4HOHJ — Gerry Armstrong (@gerryar14716917) April 24, 2021





En España técnicos como Manuel Olivares, Serra Ferrer y Tomeu Llompart-Pepe Bonet consigueron ascensos a Primera División. El primero en 1936 con el Zaragoza, no pudo disfrutarlo porque estalló la guerra civil. Serra protagonizó ascensos y descensos con el Mallorca, mientras el tándem Llompart-Bonet ascendió al Mallorca en 1997.