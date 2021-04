Xisco Muñoz, a un paso de ascender al Watford a la Premier League

Un punto separa al Watford de Xisco Muñoz del ascenso a la Premier League. El Watford recibirá al Mildwall este sábado a las 16h por lo que puede conseguir el ascenso en su casa tras haber ganado al ya ascendido Norwich en la jornada de ayer. El equipo dirigido por el técnico mallorquín tiene asegurada esa segunda plaza de ascenso directo puesto que le lleva nueve puntos al Swansea a falta de tres jornadas, 85 puntos los hornets por 76 puntos el Swansea galés.

Un gol de Gosling dio la victoria al equipo del técnico mallorquín que celebró la victoria como se aprecia en las imágenes del club.

Xisco Muñoz de 40 años, vive su segunda experiencia como técnico tras haber hecho campeón al Dinamo Tbilisi de Georgia, en el equipo en el que ya fue campeón como futbolista y que le dio la primera oportunidad como primer entrenador. El de Manacor se fogueó como técnico ayudante en el Nàstic de Tarragona. Tras su éxito en Georgia el Watford presidido por Gino Pozzo decidió llamarle para conseguir el ascenso hace 23 jornadas.

Desde su llegada el 26 de Diciembre, el Watford ha sido el mejor equipo de la segunda división inglesa, con 51 puntos en 23 partidos, seguido del Norwich con 47, si bien los canarios son primeros y están en la Premier League ya.

?? Most pts in @SkyBetChamp since Xisco Munoz’s 1st game as Watford manager (Dec 26):

5??1?? WATFORD (23 games)

4??7?? Norwich (23)

4??3?? Barnsley (22)

4??0?? Brentford (22)

4??0?? Swansea (22) pic.twitter.com/28pVpxdqCN