Xavi Torres: "Tenía decidido hace mucho que se acaba mi carrera de 35 años en la selección"

Semana de muchas emociones en el deporte balear y español, porque las figuras las que se están despidiendo son referentes en nuestro país. Tras Rafa Nadal y su despedida de Madrid, la despedida de Sete Benavides, llega el anuncio de Xavi Torres. El nadador dice esta vez sí, que se acabó con la selección española tras 35 años de carrera internacional y siete Juegos Paralímpicos.

Torres nunca se ha despedido de la natación en activo, simplemente no competía durante unos años pero nunca anunció su adiós, quizá porque es difícil despedirse de lo que te ayuda a vivir mejor. Y para Torres además de una gran exigencia, de unos retos tremendos, de competir y competir, la natación ha sido y es su vida.

Muchos creían que Torres iba a nadar también en París 2024 como hizo por sorpresa en Tokio 2020. Pero el laureado nadador mallorquín se despedía del equipo nacional en el reciente campeonato en Madeira. Así lo comunicaba al equipo nacional:

"Ha llegado el día que parece que nunca va a llegar, va a ser el último en el que me tire al agua como nadador de este equipo (selección española paralímpica). Me hacía ilusión despedirme en el agua, compitiendo, la última vez, en la que nunca me despedí, fue en Londres. Y precisamente en Londres en el mundial de 2019 decidí volver a competir. Son 35 años en este equipo, ha llovido mucho, he visto pasar muchos nadadores, a muchos os he visto empezar. Intentar ayudaros a unos mejor que a otros, siempre con la mejor intención...Me quedan poquitas cosas por hacer nadando ya, acabar con mi club, me queda un compromiso con la natación de Baleares el año que viene. Y nadar en aguas abiertas que es mi gran locura. Hace muchos meses que lo decidí. Quedan unos meses duros, sois un gran equipo para mí es un honor haber estado con vosotros, me llevo muchos amigos, mucha suerte, muchas fuerzas y gracias a todos".

Torres le dice a los jóvenes "que disfruten, que vivan el momento, los récords y las medallas quedan, pero lo que queda de verdad es tratar de hacer las cosas hoy mejor que ayer, es la vida, aprender a superarte y aprender a esforzarte, y eso también es ganar, aprender a superarte". Añade que "es espectacular ver cómo ha crecido nuestro deporte, me lo dices cuando empezaba y no me lo creería".

Para Torres es el agua que le ha permitido superarse como él dice y ser un gran deportista. El agua iguala a todos y nadie recuerda su movilidad reducida: "el agua es como sinónimo de libertad, nadar es lo más parecido a volar, porque te desplazas sin tocar nada, y esa sensación de libertad, tener una movilidad absoluta cuando en teoría tienes movilidad reducida es brutal, es lo que me enamoró del agua y del deporte de la natación".