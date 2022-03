Xavi Calm: "Me hubiese encantado acabar el proyecto que teníamos entre manos"

Xavi Calm se va como llegó, de manera discreta y elegante. Llegó como segundo entrenador de Jordi Roger, se hizo cargo del equipo cuando la temporada peligraba y logró un resultado récord de seis victorias de siete para meter al equipo en la Primera RFEF, objetivo conseguido cuando perdió su primer partido en la última jornada. Esta temporada arrancó bien y hasta fue líder en la primera parte del campeonato, pero el club ha decidido destituirle por la caída del equipo y tras las dos derrotas de la semana pasada. A pesar de todo el equipo se mantiene cerca del líder, pero con un estrecho margen de maniobra ya, puesto que restan 13 jornadas.

Se marcha con un escrito emotivo en el que da las gracias al club y todos quienes han estado en su día a día así como a la afición. De la misma manera, sencilla y elegante. Ni un reproche. Y lo más importante, con el respaldo del vestuario y palabras de agradecimiento de quienes han estado a sus órdenes. Calm era un técnico apreciado por el grueso del vestuario. Jugadores como René no han tardado en respaldar a su ya ex técnico en el mensaje de despedida. También ha recibido el agradecimiento de numerosos aficionados por su trabajo y su talante. Por cierto, el ex jugador del Barcelona Ramón Calderé también le ha escrito un mensaje de apoyo.

Calm afirma que "nunca me han gustado las despedidas pero hoy me toca separarme de todos vosotros y lo hago eternamente agradecido por el cariño que me habéis dado estos dos años. Me hubierse encantado acabar el proyecto que teníamos entre manos y poder conseguir los resultados que teníamos fijados como objetivos. No ha podido ser, pero me voy sabiendo que siempre trabajé con todas mis fuerzas y exigiéndome el máximo nivel cada día para poder ayudar a conseguir nuestras metas".

El técnico se dirige a los jugadores: "quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los jugadores por la gran confianza que han demostrado durante todo este tiempo. Agradezco también al cuerpo técnico que me ha acompañado en esta aventura por el apoyo constante que siempre me han brindado. También quiero dar las gracias a todas las personas que trabajan en el club que me han ayudado y facilitado mi labor diariamente".

Finalmente a la afición: "muchísimas gracias de nuevo a la afición por estar siempre ahí, haciendo que este club sea tan grande. Siempre quedará en mi memoria la alegría que compartimos po rel ascenso a Primera RFEF, con las eliminatorias de Copa del Rey, y lo más importante, haberme hecho sentir un balearico más. Mis mejores deseos para este gran club que siempre llevaré en mi corazón".





El meta René Román ha tenido palabras de apoyo al técnico: "lo más difícil en esta profesión es ganarte el respeto de todos, y eso lo has conseguido tú siendo honesto, profesional y buena persona. Gracias por todo Xavi, cosas buenas te esperan. ¡Lo conseguiremos!".

Lo más difícil en esta profesión es ganarte el respeto de todos, y eso lo has conseguido tú siendo honesto, profesional y buena persona.

Gracias por todo @xavi_calm , cosas buenas te esperan

Lo conseguiremos! pic.twitter.com/1Czd7VF3aY — René Román 1 (@Rene_R1) February 28, 2022

El capitán Canario le manda un mensaje de agradecimiento: "muchas gracias por todos los momentos que vivimos juntos. Te deseo lo mejor mister. ¡¡Te lo mereces!!

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchas gracias por todos los momentos que vivimos juntos. Te deseo lo mejor mister. Te lo mereces!! @xavi_calmpic.twitter.com/owglBYY5sT — Canario (@Alberto_Casta7) February 28, 2022





Petcoff también le ha mandado un mensaje de cariño. "Sos una grandísima persona y a la gente buena como vos, tarde o temprano le llegan cosas buenas".

Gracias por todo Xavi.



Sos una grandisima persona y a la gente buena como vos, tarde o temprano le llegan cosas buenas.



Éxitos en el futuro. Abrazo grande @xavi_calmpic.twitter.com/Fh6GAkiLOQ — Damián Petcoff ???????? (@DamianPetcoff) February 28, 2022

El secretario técnico Jordi Roger vive una situación peculiar. Con él llegó Calm como segundo entrenador y le sustituyó la pasada temporada para finalmente él ser reubicado en el área deportiva del Club. Roger afirma que "es un d´ñia durísimo a nivel personal. Aparte de ser un grandísimo entrenador eres una persona extraordinaria. Te deseo lo mejor porque te lo mereces más que nadie amic".

Un día durísimo a nivel personal! A parte de ser un grandísimo entrenador eres una persona extraordinaria @xavi_calm te deseo lo mejor porque te lo mereces más que nadie amic meu! pic.twitter.com/yVKZx0hveG — Jordi Roger Ceballos (@jroger79) February 28, 2022