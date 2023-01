Una victoria para no mirar hacia abajo: Mallorca-Celta

Hará viento pero no como hace un año, esta vez el Mallorca-Celta sí será un partido posible. Al contrario de lo ocurrido en el 0-0 de la pasada temporada, hoy dependerá más de los futbolistas porque el viento será de unos 10 kms/h tras haber sufrido rachas imponentes durante la semana en la isla, con vientos de más de 70 kms/h en Palma y superiores a los 100 en las cumbres de la Serra.

Se trata de que el Mallorca recupere el nervio competitivo de antes del parón por el Mundial, que no lo ha mostrado hasta ahora, de esos automatismos defensivos que le convierten en un muro y en uno de los equipos más antipáticos de la liga para los rivales. No es que lo haya perdido porque tanto Osasuna como Real Sociedad sólo pudieron ganarle por la mínima, 1-0, y tampoco es que le generaran muchas ocasiones. Pero unas mínimas grietas en este Mallorca granítico ya son una mala noticia, porque el Mallorca de Aguirre vive del cero en la portería.

Pero en lo que más debe mejorar el equipo es con el balón, ante el Valladolid dio su peor versión, incapaz de tener criterio y acierto, y eso que ese día tenía a su brújula, Íñigo Ruiz de Galarreta, que vuelve hoy, ausente por molestias en Pamplona y San Sebastián. Las molestias vienen del partido en Pontevedra con un campo muy pesado, y donde se le expuso tal vez demasiado.

La vuelta del eibarrés, por más que le sitúe en Junio en Bilbao, es importante. Su concurso es clave para armar el juego y también para tener esa solidez porque es un jugador importante en la recuperación del balón. En un medio campo donde tan solo Baba y Galarreta son capaces de tener esa personalidad defensiva y ofensiva, con un bajo rendimiento alarmante de Battaglia, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez, no es extraño que en el club se esté buscando algún centrocampista que eleve el nivel.

La otra gran novedad en el once al margen de la vuelta de Galarreta será Amath, encargado de ocupar la vacante de Kang-in Lee por sanción (quinta amarilla). El Mallorca es el cuarto mejor equipo defensivo, bien que lo recordaba Carlos Carvalhal técnico del Celta, quien decía que el Mallorca es muy fácil de analizar y muy difícil de superar. Pero los bermellones también son el cuarto peor ataque, marcan my pocos goles y baste decir que su pichichi, Vedat Muriqi, lleva más de la mitad de los goles del equipo, con eso está dicho todo, 8 por 14. Y el ariete lleva tres jornadas sin marcar, de ahí la preocupación. Pero para que pueda marcar alguna se le deberá presentar y no ha sido el caso.

Con el Mallorca muy bien situado, décimo con 22 puntos, llega un Celta con 17 y cuatro jornadas sin perder, tratando de huir de la quema. Para los de Aguirre ganar a un rival directo seguiría marcando terreno con la zona peligrosa, es decir, sería una victoria par no mirar hacia abajo, teniendo en cuenta que después visitan al Cádiz, rival directo y reciben al Real Madrid en Son Moix el domingo 5 de Febrero a las 14h.

Hay un recibimiento especial anunciado por Unió de Penyes y Moviment Mallorquinista a las 19:15h para arropar al equipo en la puerta 0 de Son Moix.

Posibles onces.-

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Costa; Dani, Baba, Galarreta, Amath; Muriqi.

Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Mingueza, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Gabri Veiga, Fran Beltrán, Luca De la Torre; Iago Aspas, Larsen.

Árbitro: Pulido Santana. VAR: Soto Grado

21h Son Moix, en TIEMPO DE JUEGO EN COPE MÁS en este enlace.

